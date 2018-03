Suenan campanas de boda para Neymar y Bruna Marquezine. Tres meses después de su última reconciliación, la pareja estaría planeando su enlace. La noticia ha revolucionado Brasil, país de origen de ambos y lugar en el que se han convertido en el auténtico foco de la noticia. Ha sido la prensa carioca la primera en confirmar una información sobre la que todavía no se han pronunciado los protagonistas. En concreto, el diario Folha de Pernambuco ha sido el que ha avanzado algunos de los detalles del gran día.

En sus páginas, la periodista Roberta Jungmann asegura, citando a fuentes próximas a la pareja, que el futbolista y su novia ya están prometidos y que tienen muy claro dónde se darán el 'sí, quiero'. Será en las paradisíacas islas brasileñas de Fernando de Noronha, las mismas en las que la Neymar y Bruna Marquezine sellaron su última reconciliación durante las pasadas navidades. Ocurrió en una fiesta de Fin de Año en la que coincidieron con la modelo de Victoria's Secret Isabel Goulart y su pareja, el portero del PSG Kevin Trapp. Las muestras de cariño fueron constantes y poco después el delantero y su novia anunciaron que volvían a estar juntos.

"Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tú. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa. Tuve que usar las palabras de Caio Fernando Abreo, porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te quiero", escribía Bruna Marquezine entonces junto a una impresionante imagen en la que aparecían ambos relajándose en las cristalinas aguas del archipiélago brasileño y que no dejaba lugar a dudas sobre la nueva oportunidad que le habían dado a su amor.

Así han confirmado Neymar y Bruna Marquezine que vuelven a estar juntos.

La boda, anunciada por la prensa brasileña, pondría el broche de oro a una relación marcada por los altibajos. Neymar y Bruna Marquezine comenzaron a salir en 2013. Tras dos rupturas, la pareja decidía, de nuevo, poner punto final a su relación el pasado verano pero a finales de año protagonizaba una nueva reconciliación, que parece definitiva, a juzgar por las informaciones que llegan desde Brasil.

Pero no sólo la prensa brasileña habla de enlace también las casas de apuestas han hecho el agosto con la posible boda de Neymar, opción que gana terreno desde que se anunciara su reconciliación con Bruna Marquezine. Así, la plataforma Bodog puso en marcha una apuesta para que sus seguidores se decantaran sobre si creían o no que 2018 sería el año en el que el jugador pasara por el altar. Aunque la mayoría de usuarios votó por el 'sí', la opción mejor pagada con diferencia era el 'no'. Los apostantes pudieron embolsarse hasta 1.667 reales por cada real apostado, es decir, 411 euros por cada euro invertido en el 'no', mientras que el 'sí' cotizaba a escasos 2,10 reales.