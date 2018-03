Colapsa puente peatonal en Florida dejando varios heridos

El puente peatonal que pretendía conectar con el campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU) colapsó hace unas horas dejando al menos 8 personas heridas que ya fueron trasladadas al hospital y, de acuerdo a informes de las autoridades y medios nacionales, varias víctimas mortales de las que no han confirmado el número hasta el momento. La estructura de 950 toneladas cayó sobre los vehículos que circulaban por la vía Tamiami Trail, cerca de la Avenida 109 y según reportes del Jefe de Bomberos de Miami, contemplan 8 automóviles aún atrapados en los derrumbes del puente que fue instalado el sábado pasado, pero que aún no estaba listo para usarse y se inauguraría a principios de 2019.

En una reciente conferencia de prensa, las autoridades de Miami explicaron que hay un gran equipo trabajando para rescatar a las personas que podrían estar bajo los escombros, una zona ahora llena de ambulancias y camiones de bomberos. El área ha sido acordonada para evitar que miembros externos a los equipos de rescate se aglomeren en la vía de seis carriles, permitiendo a los especialistas escuchar señales de ayuda de las personas que podrían estar lastimadas.

Alrededor de la 1:30 pm, hora local, el puente de 174 pies de longitud colapsó "sin razón aparente" mientras los vehículos que circulaban por la zona esperaban el cambio de luces rojas, cayendo sobre una fila entera de autos. La compañía que construía el puente, MCM Construction Management, publicó un mensaje a través de su página de Facebook en el que aseguran que se realizará una investigación exhaustiva para determinar lo que pudo haber pasado. "Estamos devastados y haremos todo lo que sea necesario para ayudar", agregan en su comunicado.

Varios estudiantes de la FIU fueron testigos de la tragedia y de inmediato compartieron las imágenes a través de las redes sociales. Algunos de ellos aseguran que el ruido que causó el puente al caer llamó su atención aún cuando no sabían lo que sucedía. Personas que se encontraban más cerca de la zona afectada, creían que se trataba de un temblor por el estruendo y el movimiento que ocasionó.

La estructura con un presupuesto de 14 millones de dólares fue instalada para mantener la seguridad de los universitarios y facilitar su acceso a la Universidad sin tener que arriesgarse al cruzar la calle, un paso que en 2017 cobró la vida de una joven al tratar de llegar a la escuela por este camino. "El primer puente peatonal de su tipo ya 'oscila' en su lugar. FIU trata de construir puentes para la seguridad de los estudiantes. Este proyecto cumple nuestra misión maravillosamente", aún se puede leer en la cuenta de Twitter de la FIU, con palabras del rector de la Universidad, Mark B. Rosenberg, y junto a un video en cámara rápida del domingo pasado en el que el puente es colocado en su lugar.

