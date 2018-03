Ximena Duque da el último adiós a su padre: 'Siempre serás mi primer amor'

Ximena Duque está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Solo dos meses después de convertirse en madre por segunda ocasión, la actriz de 33 años ha sufrido la irreparable pérdida de su papá, Germán Duque. Así lo informó la modelo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje para darle el último adiós a 'su primer amor'.

Junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo la mano de su padre, Ximena escribió: “Amor de mi vida, mi Guri-Guri, mi hermoso papito, aquí juntitos, agarrados de la mano, nos despedimos. Le pedí a Dios que te permitiera descansar y así lo hizo. Sin sufrimiento, como te lo merecías”, se puede leer al principio del solemne escrito.

“Los que te conocían saben que eso es exactamente lo que merecías, partir de este mundo de la mejor manera. Me queda la satisfacción de haberme despedido de ti, de haberte dado la mano durante toda una madrugada, así como tú me la diste durante 33 años. Siempre serás mi primer amor, la única persona en este mundo que podía hacerme reír a carcajadas”.

“Te extrañaremos demasiado. Sé que viniste a ver a Luna, que ahora estás en el cielo y que cuidarás de nosotros y tus nietos. Te amo papá, qué gran legado has dejado. Te amo y te amaré por siempre”, escribió junto a la triste postal que rápidamente se llenó de condolencias para la actriz y toda su familia.

De igual forma, la mamá de Ximena, Clara Giraldo compartió un pequeño mensaje para rendir un homenaje a Don Germán, de quien se divorció años atrás: “Gracias por el tiempo que caminamos juntos, quedando como resultado esta hermosa descendencia de unos hijos y nietos maravillosos. Aunque cada uno tomó después caminos diferentes, quedó un fuerte lazo de amistad. Te extrañaré siempre. Sigue tu luz”, escribió junto a una serie de fotografías familiares.

Una infancia complicada:

Durante una reciente entrevista, Ximena Duque confesó que sus primeros años de vida no fueron nada sencillos, pues sus papás se divorciaron cuando apenas era una niña. Debido a la situación, su madre tuvo que ausentarse por un periodo de tiempo, quedando al cuidado de su padre.

“Mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, tenía tres años. Hubo un lapso donde no estuve con mi mamá, ella no estuvo presente durante dos años de mi vida. En esos dos años pasaron muchas cosas, estuve viviendo con mi papá. A pesar de tener recuerdos de una niña que extrañaba a su mamá y que no entendía nada, recuerdo mucho calor familiar, fue una linda etapa”, explicó al programa Suelta la Sopa.