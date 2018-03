Maluma cantará el himno del Mundial de Rusia 2018

Estamos a escasos 91 días de que arranque la Copa Mundial de Fútbol en Rusia y a esta emoción acompaña el reciente anuncio de cuál será la canción oficial del evento. En esta ocasión, el tema se llamará Colors y será interpretada -en su versión en inglés- por el cantante estadounidense Jason Derulo; quien compuso este himno como homenaje a la belleza de las diferencias culturales y también como una celebración de la diversidad que hay en nuestro planeta.

Pero las sorpresas no terminan ahí, para dar el toque de sabor latino, la versión en español correrá a cargo nada menos que del colombiano del momento, Maluma. En un comunicado de una conocida marca de refrescos, se dio a conocer que el Pretty Boy: “Será el encargado de llevar a la región el espíritu de vitalidad y emoción con el que el himno quiere acompañar la llegada del mayor trofeo de fútbol en el mundo”.

VER GALERÍA

La estrella de 24 años declaró para la agencia Efe: “Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”. Asimismo, dejó claro en sus redes sociales y en múltiples entrevistas que fue un emocionante reto adaptar la canción de su versión original e imprimirle ese “saborcito de Maluma”. La canción –con su respectivo video- será lanzada oficialmente este viernes 16 de marzo.

Con esta noticia, Juan Luis Londoño –el verdadero nombre de Maluma- se suma a la lista de latinos intérpretes del tema oficial de una Copa del Mundo de Fútbol; como Ricky Martin con La copa de la vida en Francia 1998 y Shakira con su Waka Waka en Sudáfrica 2010.