Maluma celebra en familia y por adelantado el cumpleaños de su papá

Maluma tomó un respiro de sus múltiples compromisos laborales para celebrar por adelantado un día sumamente especial: el cumpleaños de su padre, Luis Fernando Londoño. Acompañado de su madre y de su hermana, el cantante colombiano disfrutó de una velada familiar que sirvió como festejo previo para Don Luis, que celebrará un año más de vida el próximo 17 de marzo.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de El Préstamo compartió un pequeño video del momento familiar, en el que aparece el orgulloso padre disfrutando de un pequeño pastel mientras Maluma interpreta una divertida versión de la canción Feliz Cumpleaños: “Todavía no es, pero te amamos. ¡Felicidades!”, se puede leer junto al clip.

En repetidas ocasiones, 'Cucho', como le llaman en su familia, ha expresado el orgullo que siente por el éxito que ha alcanzado su hijo en muy pocos años: “Estamos muy tranquilos, muy contentos, pero la verdad es que no esperábamos tanto. Nunca lo imaginamos, era un sueño, pero afortunadamente hoy es una realidad”, explicó a Suelta la Sopa.

Una publicación compartida por Malumaniaticas World Inc (@maluma_worldinc) el Mar 14, 2018 at 7:06 PDT

Sobre la forma en que Juan Luis, verdadero nombre del cantante, logró cumplir sus objetivos, comentó: “Lo que hicimos fue decir sí. Pensar que éramos pequeños, pero con la humildad, la tranquilidad y la sencillez lo podríamos lograr. Él es mi hijo, yo amo a ese hombre. Espero que el mundo entienda que hay que luchar, hay que perseverar y trabajar para ser grande.

Para Don Luis, existe una fórmula muy simple para que una persona pueda alcanzar todos los objetivos que traza en su mente: “Hay que tener perseverancia, respeto, amor, sencillez, humildad, responsabilidad y mucha disciplina”, explicó con una sonrisa.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

- Maluma y Natalia Barulích juegan al despiste en Premio Lo Nuestro

- La romántica felicitación de Natalia Barulích a Maluma por su cumpleaños

Un hombre de familia:

Para nadie es un secreto que uno de los apoyos más importantes que Maluma ha tenido desde el inicio de su carrera es su familia. De hecho, el significado de su nombre artístico incluye las primeras letras de los nombres de su mamá, Marlli, su papá, Luis y su hermana, Manuela.

VER GALERÍA

Sobre la importancia de sus seres queridos en su día a día, el cantante comentó: “Creo que mi familia ha sido un pilar y a la vez un colchón que me ha ayudado a soportar muchos momentos de mi carrera. Esta no va a ser la primera ni la última vez donde los ojos de la gente estarán puestos en mí, pero lo más importante es nunca olvidar quién es. No puedes dejar de ser lo que amas por comentarios de la gente. Debes escuchar a las personas que realmente te aman y que te conocen, esa es mi familia”, explicó al programa Red Caracol.

VER GALERÍA