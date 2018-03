A tres meses de convertirse en madre, Eva Longoria confesó que vivirá lo que resta de su embarazo de la forma más cómoda con una prenda súper práctica: los leggins. A su clóset de pre mamá, la actriz de 42 años agregará unos pares de jeans de maternidad, regalo de Khloé Kardashian, quien al igual que ella está en la dulce espera de su primer bebé.

VER GALERÍA

El embarazo ha inspirado a la hermana de Kim y Kourney Kardahsian y por ello creó una línea especial de jeans para futuras madres. La colección saldrá, oficialmente, a la venta el jueves 15 de marzo, pero Khloé envió como regalo a algunas de sus conocidas unos pantalones de mezclilla, con los cuales podrán disfrutar a plenitud de su baby bump, y además lucirán súper chic.

VER GALERÍA

Agradecida por este lindo detalle, Eva subió a su cuenta de Instagram una fotografía del obsequio y dedicó unas palabras para la socialité: “Gracias Khloé Kardahsian y Good American por mi caja de regalo, los amé todos. Adoro los jeans de maternidad”. En la imagen se aprecian dos pares; uno de mezclilla azul y otro en color negro.

VER GALERÍA

En cuanto recibió este mensaje de agradecimiento, la empresaria de 33 años escribió: “Felicidades preciosa”. Además del texto, Khloé le dio un like a la publicación de Eva, quien recientemente compartió con sus seguidores que varias de sus prendas ya no le quedan bien, debido a su gran pancita de seis meses.

VER GALERÍA

Hace tan solo unos días, Eva había revelado a People que una de las cosas que más extrañaba usar, antes de tener su pancita, eran los jeans… y ahora tiene unos nuevos pares gracias a Khloé. La también productora explicó que no ha comprado mucha ropa de maternidad, como podría pensarse. “Me he resistido a comprar ropa de maternidad porque he estado usando mis prendas normales, pero he llegado al punto en que no me siento cómoda”.

Más notas como esta:

- Así luce Eva Longoria en su último trimestre de embarazo

- Khloé Kardashian, divina con su baby bump de ocho meses

Feliz en su último trimestre de embarazo

La estrella de Desperate Housewives está plena en su sexto mes de embarazo, pues los malestares del primer trimestre ya han desaparecido. Eva reveló a People que incluso, se siente con más vitalidad. “Estoy en los meses dorados en este momento. Estoy llena de energía y la parte más dura del primer trimestre se ha terminado”.

VER GALERÍA

Longoria y su esposo, el empresario mexicano José ‘Pepe’ Bastón, recibirán a su primer hijo juntos en mayo próximo. Sobre este nuevo capítulo en su vida, la artista admitió que no tiene la experiencia, pero que se ha informado lo suficiente. “No sé mucho sobre ser mamá pese a que tengo mucho sobrinos y varias amigas con hijos”, aseguró la también productora. Pero como buena mamá primeriza, se ha estado preparando para esta aventura. “He leído bastante y hay mucha información que absorber”. Sobre el pequeño que viene en camino, Eva aseguró que no puede esperar para conocerlo.