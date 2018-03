Alec e Hilaria Baldwin han formado una gran familia en los siete años que llevan juntos como marido y mujer. La pareja tiene tres hijos pequeños, Carmen, Rafael y Leo, y se encuentra en la dulce espera de un bebé más, un niño que se suma a la feliz familia y que podría no ser el último hijo del matrimonio, según ha revelado el actor en su reciente visita al programa de Jimmy Fallon.

En las próximas semanas, Alec e Hilaria tendrán a su tercer hijo varón, dejando a Carmen el lugar de la niña de la familia. Pero la pequeña no está tan feliz con ese puesto e, inocentemente, ha pedido a sus papás que le den una hermanita para jugar, un deseo que podría hacerse realidad en poco tiempo. "Mi hija Carmen me dice que tenemos que tener otro bebé, para que sea una niña y haya otra más en la casa. Hilaria también me ha dicho: 'Creo que quiero tener otro más, Alec, porque solo tenemos una niña'", platicó revelando que madre e hija están de acuerdo en tener más chicas en la familia.

Ante la conversación familiar, el actor reaccionó con el humor que lo caracteriza, aunque con un semblante serio: "Le dije a Hilaria que me parece perfecto, que espero que ella y su siguiente marido sean muy felices, y que todos nos llevaremos bien".

Alec, quien debutó como papá hace 22 años junto a su entonces pareja, Kim Basinger, también se refirió a la próxima llegada de su bebé y lo difícil que le ha resultado encontrar un hogar con suficientes habitaciones. "Son muchos, sí. Seguimos teniendo hijos y están empezando a superar nuestra capacidad para alojarlos a todos en la misma casa. He platicado con mi mujer sobre ello y creo que para el nuevo bebé vamos a tener que rentar una habitación de hotel, uno que esté cerca de casa, claro", agregó entre risas.

Feliz de ser papá de una familia tan grande

En un tono más serio, Alec conmovió al público cuando habló sobre esta etapa de su vida y el hecho de volver a convertirse en padre casi a los 60 años de edad. Junto a su esposa ha hecho un gran equipo a la hora de educar a sus hijos, aunque los pequeños se inclinen más por estar junto a mamá. "Se me salen las lágrimas al hablar de ello. Hilaria es una madre maravillosa, de verdad. Los niños no la dejan en paz cada vez que regresa a casa después de ausentarse por trabajo". Durante esas ausencias de su esposa, Alec es quien se hace cargo de los tres niños, una tarea que no le causa ningún problema. "No me causa conflicto quedarme solo con ellos, me las arreglo muy bien. Es cuando ella entra por la puerta cuando me vuelvo invisible otra vez", contó sobre su vida en casa.

