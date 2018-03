¿Cuál fue la causa del gran enojo de Raúl de Molina con su esposa?

Raúl de Molina tuvo un accidentado fin de semana debido a un pequeño descuido de su esposa Millie. Así lo reveló el conductor durante uno de los segmentos de El Gordo y la Flaca, donde relató el peculiar suceso que terminó costándole una buena suma de dinero. Con el humor que le caracteriza, el presentador volvió a utilizar su programa para narrar las divertidas aventuras que suele vivir junto a su familia.

“El domingo hice tres horas de ejercicio y mi esposa se quedó conmigo. Al terminar me dijo: ‘¿Por qué no vamos al cine en la noche para relajarnos?’, así que fuimos a ver una película de que trataba sobre una espía rusa. Mi esposa tiene más o menos la misma edad que yo, pero está todo el día en Instagram o ese tipo de cosas”, explicó el conductor visiblemente molesto.

“A lo que voy es que mi esposa no tiene que estar todo el tiempo en el teléfono cuando estamos en el cine. Nos sentamos en uno de estos sillones que se reclinan y te puedes acostar. En lugar de guardar el teléfono en su bolsa, lo puso a un lado suyo”, recordó.

“Cuando nos íbamos del cine me dijo: ‘¿Dónde está mi teléfono?’, se había caído por un costado del asiento. Cuando intentamos mover el asiento, el celular se partió a la mitad. Saqué el teléfono y estaba completamente doblado. Lo intenté cambiar hoy y me dijeron que se acababa de terminar la garantía. Si quería reponer el mismo teléfono que tenía mi esposa me iba a costar mil dólares”, comentó.

Resignado, Raúl explicó que, entre garantías y protecciones para el nuevo equipo, tuvo que hacer un gasto de casi mil 300 dólares: “¿Se imaginan todo esto? Millie ten más cuidado por favor. Estás viendo cómo está la situación. No dormí anoche, no sé qué hacer”, expresó con humor luego de repasar la curiosa situación.

Acostumbrado a los enojos:

Recientemente, Raúl sostuvo una pequeña discusión con su hija Mia por la mala organización financiera de la adolescente, quien sobregiró su tarjeta de crédito a pesar del constante apoyo económico que le dan sus padres: “Es igual que mi esposa, esto no para nunca”, comentó el conductor antes de llamar por teléfono a Mia.

“Mamá te llenó el tanque de gasolina el otro día. Yo te he puesto como 200 dólares esta semana, además te dimos dinero. ¿Por qué tienes la tarjeta con un saldo negativo de 68 dólares?”, preguntó el conductor molesto. Mia explicó que se había gastado su dinero en ropa, algo que no le gustó nada al famoso presentador: “¿Para qué compraste más con toda la ropa que tienes?”, replicó Raúl, quien no tuvo más remedio que darle más dinero a su hija.