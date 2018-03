La vida personal de Stephen Hawking

Nacido el 8 de enero de 1942, en Oxford, Reino Unido, Stephen Hawking fue hijo de un biólogo y una secretaria de laboratorio, raíces que hicieron que su interés por la ciencia comenzara a temprana edad. Su familia se mudó a St. Albans, en donde se mostró como buen estudiante, aunque se ha dicho que no era brillante. Una de sus primeras pasiones fueron las matemáticas y después se inscribió en estudios de Ciencias Naturales en el University College de Oxford, en donde se especializó en Física. Hawking contó que durante esa época, se integró al equipo de remo para combatir el aburrimiento que le causaban las clases.

VER GALERÍA

Al graduarse de Oxford, realizó su doctorado en Física en el Trinity Hall de Cambridge. En ese tiempo, cerca de 1962, Stephen empezó a desarrollar los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le hizo perder el control de su cuerpo y lo llevó a una silla de ruedas. Durante su paso por la universidad, conoció a la mujer que se convertiría en su primera esposa, Jane Wilde, con quien se casó en 1964. La boda fue un tanto apresurada porque los médicos habían dado un diagnóstico de vida de 3 a 4 años para él, un pronóstico que luego se demostró a todas luces equivocado por suerte para la física y la investigación científica.

Notas relacionadas:

- Los actores de The Big Bang Theory, la Nasa... el mundo lamenta la muerte de Stephen Hawking

- Fallece el físico británico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestra época

Mientras su salud se iba deteriorando poco a poco, tuvo una visión única del mundo, según contaba él mismo. Como no podía mover sus extremidades, entrenó su mente para ser capaz de visualizar problemas complejos y resolver complicadas ecuaciones sin necesidad de escribir. Algunos de sus colegas creen que fue esa forma de pensar la que le permitió concluir algunas de sus teorías más conocidas, como la del Big Bang en relación al origen del universo, sus trabajos sobre agujeros negros o la radiación Hawking, nombrada así en su honor.

El científico tuvo tres hijos con su primera esposa, Lucy, Robert y Tim. Jane Wilde recuerda que en su matrimonio había cuatro 'socios': Stephen, ella, la enfermedad y la física. La mujer escribió en sus memorias que su esposo vivía obsesionado con la disciplina científica al grado de convertirse en el centro de su atención. Y poco a poco, también empezó a convivir con la posibilidad cierta de una muerte inminente, porque no es habitual que los enfermos de ELA sobrevivan tantos años. Jane puso una pausa a su carrera para atender a su esposo e hijos. También detalló que le costó mucho trabajo convencerlo de que usara una silla de ruedas pues ella no podía encargarse de los niños, entonces pequeños, mientras le ayudaba a caminar recostado en ella, tan sólo con la ayuda de un bastón.

VER GALERÍA

La salud de Stephen recayó en 1985, cuando una neumonía le dejó como secuela la pérdida de la voz, un obstáculo que tampoco lo detuvo. Al principio sólo podía comunicarse con movimientos de ceja, pero sus amigos le enseñaros a usar un sintetizador de voz que le permitió comunicarse con el característico todo que todo el mundo conoce. Con el avance de la tecnología, le ofrecieron usar un sistema perfeccionado con una voz más natural, pero él lo rechazó porque reconocía la voz 'metálica' como suya.

En 1988 publicó su obra más célebre: Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, misma que se convirtió en un best seller con ventas superiores a los 9 millones de ejemplares. Convertido en una celebridad, siguió publicando libros y fue reconocido como un científico respetado que, además, estaba respaldado por un brillante trabajo y por su divulgación de las teorías físicas más avanzadas. En 1989, Stephen recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

VER GALERÍA

En 1991, tras 25 años de matrimonio con Jane Wilde, Stephen se divorció y en 1995 se casó con Elaine Mason, su enfermera. La relación, fue algo que él mismo definía como "apasionada y tempestuosa". Su segundo matrimonio duró 11 años y se fracturó por motivos relacionados con la enfermedad, aunque Lucy, la hija mayor de Hawking, contó que ella no trataba bien a su padre.

VER GALERÍA

A los 67 años, en 2009, se jubiló como profesor de la Universidad de Cambridge siguiendo las reglas que exige esta institución. Para ese entonces, ya no podía usar las manos pra mover la silla de ruedas y lograba comunicarse moviendo los músculos de la cara, con los que controlaba el sintetizador de voz. A pesar de ya no trabajar en la universidad, permaneció vinculado a ella con otras funciones.

Un genio que también se convirtió en celebridad

La historia de Stephen fue llevada al cine en el año 2014 a través de la película The Theory of Everything, estelarizada por Eddie Redmayne, con la que obtuvo un premio al Oscar. Para la cinta, Stephen y Jane, su primera esposa, participaron con el equipo de producción, un resultado que dejó contento al físico.

VER GALERÍA

Jane y Stephen mantuvieron una relación "excelente" hasta el día de su muerte. Según contó ella a RTVE, iba a su casa cada dos semanas. "Para poder contar a mis hijos si hay algo que no anda bien y mantener el contacto con él. Lo que me gusta es que envejecemos de una manera civilizada y hay cierta alegría, cierta satisfacción en ese estado. No me hubiera gustado vivir en lucha con Stephen. La vida es demasiado corta para seguir peleando".