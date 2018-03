Bárbara Bermudo sobre su faceta más tierna: 'No hay tiempo para mamá'

Bárbara Bermudo es una mamá dedicada que haría lo que fuera por sus hijas Mia, Camila y Sofia, incluso dejar a un lado todas sus actividades con tal de que las pequeñas tengan por completo la atención de mamá. Y aunque es algo que sucede día a día, este martes la conductora mostró un poco de esta parte de su rutina maternal con una linda fotografía en la que la menor de sus hijas, Sofia, pide tiempo en los brazos de mamá.

La bella imagen muestra cómo Bárbara Bermudo tuvo que interrumpir su rutina matutina de belleza para mimar a la pequeña. Madre e hija se funden en un tierno abrazo mientras la niña busca conciliar de nuevo el sueño sin soltar su chupón. La también diseñadora de joyas aparece dándole un beso a su hija con la mitad del pelo recogido, un interesante look para el que tuvo la explicación más tierna. "La vida es mejor con momentos como éste... Para mamá casi no hay break ni aun cuando tratas de sacar un ratito. El secado de mi cabello se quedó a mitad, oh well. ¡Quizá mañana!", escribió junto a la publicación.

Más activas y con toda la energía repuesta, horas más tarde madre e hija volvieron a protagonizar un entrañable momento. Después de salir a jugar un rato en la calle junto a su hermana Mia, quien mostró su habilidad para la gimnasia, Sofia regresó con un detalle que hizo reír a mamá. Muy coqueta, la más pequeña del hogar posó con un accesorio en el pelo que la dejó maravillada.

“'No mami, no es una hoja, es una flol amalilla', me dice Sofía... Me la como a besos. ¡Cómo disfruto a mis hijas y más cuando su inocencia se respira por todos lados!", escribió Bárbara al lado de la foto en la que Sofia aparece con un vestido rosado y plagado de lentejuelas, tul y diamantina.

De fiesta en casa

El look tan especial de la pequeñita fue para celebrar el cumpleaños de una persona muy especial en su vida: su abuelita Magaly, mamá de Bárbara, a quien cariñosamente llaman Tuti. "¡¡Celebrando la vida de mi mamá que cumple años hoy!! ¡La mejor mamá y abuela del universo! ¡Happy birthday, Tuti!!", explicó la conductora en otra de sus fotografías, en la que aparece muy contenta junto a su mamá.

Unas semanas atrás, la familia de Bárbara se fue de vacaciones a las playas de Cancún, desde donde enviaron una postal frente al mar. Las chicas regresaron a casa para celebrar el cumpleaños de su papá, Mario Moreno, quien nació el 29 de febrero, y como 2018 es bisiesto, festejó en dos días distintos sus 50 años. La primera fiesta fue en compañía de sus suegros e hijas, una cena muy familiar que daba pie al segundo festejo, una velada sorpresa a la orilla del mar, organizada por su esposa.

