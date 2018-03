Olivia Munn ha puesto fin a los rumores que la relacionaban con Justin Theroux a través de sus redes sociales (Instagram Stories) con un mensaje que no deja lugar a dudas. El representante de la actriz se puso en contacto con ella para advertirla de las especulaciones que circulaban sobre el supuesto romance que había iniciado con el exmarido de Jennifer Aniston. "In Touch está preparando una historia sobre Olivia Munn y Justin Therox. Las fuentes aseguran que se están conociendo y podrían iniciar una relación", decía el mensaje. La actriz, muy sorprendida, lo negó tajantemente: "Dios mío. Es tan estúpdo". Para zanjar la polémica, Olivia lanzó la siguiente petición a la prensa: "Queridos tabloides, por favor, dejen de relacionarme con los ex de mis amigas", escribió. "Sin faltarle el respeto a las personas que salgan con ex de sus amigos, ese no es mi estilo. ¡Kthxbye!".

El pasado mes de enero, Olivia tuvo que desmentir los rumores sobre su relación con el actor Chris Pratt, ex de su amiga Anna Faris. Su reacción fue muy aplaudida, ya que puso fin a los problemas de frente, enviando un mensaje a la propia Faris a través de las redes sociales. "Ya que nos conocemos, quería ponerme en contacto contigo personalmente para decirte que la noticia sobre Chris y yo saliendo juntos es completamente falsa. Tengo la certeza de que ya sabes que esto no es verdad, o quizá incluso ni te importaba, pero sólo quería contactarte personalmente para decirte que no es cierto", publicó. Faris no tardó en contestar: "Oh, Dios mío, esta ciudad está jodidamente loca, qué dulce eres por haberme escrito. Te quiero".

Justin Theroux, por su parte, ha roto su silencio tras separarse de Jennifer Aniston en una entrevista concedida a la publicación francesa Mastermind. El actor ha asegurado que cada vez le da menos importancia a los rumores que se publican sobre él. “En ese sentido, nada de eso me quita el sueño. Ha dejado de importarme lo que otra gente piensa sobre mí. Y eso también se ha minimizado con los años”, manifestó. Muy reservado con su vida privada, Justin ha comentado que va a seguir siendo así y que en estos momentos se ha volcado en su carrera profesional. “Me mantengo trabajando, que es la única cosa que puedo hacer. Así que, cuando alguien que no conozco viene y me hace una pregunta personal le digo: "No sé de qué hablas”.

Jennifer Aniston, de 49 años, y Justin Theroux, de 46, anunciaron su separación con una declaración publicada por el representante de la actriz el pasado 16 de febrero: "En un esfuerzo por reducir cualquier especulación adicional, hemos decidido anunciar nuestra separación. Esta decisión fue mutua y amorosamente realizada a fines del año pasado. Somos dos buenos amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar nuestra querida amistad”, rezaba el comunicado.