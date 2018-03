Conoce a York, el hijo de Tyra Banks que a sus 2 años ya habla 3 idiomas

Tyra Banks es una mamá muy orgullosa que ha aprovechado el evento de la nueva temporada de America's Got Talent para presumir la inteligencia de York, su hijo de dos años de edad. El niño, fruto de su relación con el fotógrafo Erik Asla, ya va a la escuela y le encanta porque ha aprendido mucho y muy rápido en comparación con sus amiguitos de clase, según ha dicho la modelo.

"Mi hijo es maravilloso con los colores. Tiene compañeros de clase que cuando les preguntan dicen: 'ro-ro-rojo', y mi hijo ya puede reconocer los colores básicos, además del plateado y el oro rosado", dijo muy contenta la modelo de 44 años de edad. Orgullosa de los avances de su único hijo, Tyra continuó hablando sobre la inteligencia de York, que no se limita a los colores, sino que también se refleja en las clases de matemáticas. "Desde que tenía 18 meses de edad, ya podía contar hasta el 20. Es un niño muy, muy inteligente", recalcó.

Tyra, como cualquier madre orgullosa, continuó hablando maravillas de su pequeño y los idiomas que domina. Contenta con su papel como mamá, no negó que a pesar de ser un niño bastante listo, también es travieso como los niños de esa edad. "York habla español, noruego e inglés. ¡Pero sigue siendo un niño loco que rueda por el piso y no me escucha la mayor parte del tiempo!", dijo Banks entre risas.

York recién cumplió años en enero, un lapso que combinado con el crecimiento del niño, ha llevado a Tyra a encontrar un balance entre su trabajo y su vida como mamá. Con el inicio de temporada del show de televisión, Tyra se ha topado con un horario un poco extraño. "Al principio pensaba que eran horas muy alocadas. Regresaba a casa a la media noche. Pero no tengo que estar en el set hasta la una de la tarde, así que eso me deja toda la mañana libre para estar con mi hijo. Si fueran llamados a las 8 de la mañana y regresos a las 8 de la noche, no estaría en casa cuando él se despierta y regresaría a la hora a la que se va a la cama", explicó.

¿Un futuro modelo en la familia?

Tyra Banks y Erik Asla recibieron a York en 2016 a través de un vientre de alquiler, una situación de la que la modelo ha hablado abiertamente en varias ocasiones. La pareja, que empezó a salir en 2013, se separó en octubre pasado, pero mantienen una relación cercana por el bien de su hijo. La modelo y el fotógrafo están presentes en la vida del niño, además de que la profesión de ambos los hace coincidir en el trabajo.

Tyra no descarta que York, que ha impresionado al mundo con sus ojos verdes, podría seguir sus pasos como modelo. Al respecto, Banks dijo a People: "No me gustaría que así fuera, pero tampoco le diría que no lo haga porque entonces haría todo lo contrario. Lo voy a apoyar en lo que sea que quiera, ¡aunque espero que no sea modelo!", contó entre risas.