Chris Hemsworth llevaba años con el mismo look de galán: una barba perfectamente arreglada. Desde su papel como Thor, el actor de origen australiano se ha dejado ver en contadas ocasiones rasurado. Sin embargo, para su papel en la película Bad Times at the El Royale, el marido de Elsa Pataky tuvo que cambiar su aspecto y el resultado fue… ¡un bigote estilo retro!

Después de su participación en esta película, Chris se tomará un descanso para pasar más tiempo al lado de Elsa y de sus tres hijos, India Rose, de cinco años, y los mellizos Sasha y Tristan, de tres.