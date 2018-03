Alan Tacher comparte la primera fotografía junto a su hijo Liam

Alan Tacher compartió este lunes la primera fotografía en la que aparece junto a su pequeño hijo Liam, nacido el pasado 16 de febrero. Orgulloso, el conductor de 46 años quiso presumir con todos sus seguidores de Instagram un tierno momento que disfrutó junto al integrante más nuevo de su familia, que comparte con Cristina Bernal.

“Esto es vida”, escribió el presentador de Despierta América junto a la postal en la que aparece tomando una pequeña siesta vespertina junto al pequeñito. La fotografía rápidamente reunió más de 20 mil likes y un sinfín de comentarios felicitando a la pareja por la nueva adición a su numerosa familia, que ahora tiene en sus filas a siete integrantes.

De igual forma, la esposa del conductor compartió una linda postal al lado de Liam y Michelle, la nueva hermana mayor: “Así mi fin de semana. Esta foto no es de revista, ni estamos arreglados, los colores no combinan y la cama no está tendida. Como les digo, esta foto no es de ninguna revista, es de mi vida real. Mi día a día con mis bebés. Solo faltaron los mayores para tener la cama completa”, escribió junto a la imagen.

Solo unos días después de darle la bienvenida a su nuevo bebé, el conductor regresó al estudio del show de Univisión para contar algunos detalles de su quinto hijo: “Hay una nueva persona en este mundo ¡es Liam! Nació el viernes 16, yo sé que estaba programado para nacer a las 9 pero llegó hasta las 12:26 del día”, explicó.

“¡Es un machote mexicano! Estamos felices de la vida, queremos agradecerles a todos por sus múltiples muestras de cariño. Pesó siete libras y cachito, midió 20 pulgadas”, comentó con una sonrisa durante uno de los segmentos del programa matutino.

Con la llegada de Liam, la familia Tacher ha tenido que ajustar nuevamente su rutina, como lo hiciera hace tres años cuando nació la pequeña Michelle. Sin duda, han sido semanas bastante ocupadas para el conductor, quien inclusive se ha quedado dormido durante la grabación de su programa a causa del cansancio: “Esto es culpa de mi hijo Liam. No duerme nunca. Pero qué bonito está”, comentó con una sonrisa durante la emisión.

Unos días más tarde, el presentador explicó que no pudo asistir a la ceremonia de premiación de PLN por cuidar a su hijo: “Liam, la familia y el resto de mis hijos. La verdad es que estuvo bastante complicado, no pude llegar. Pero regresaré la próxima vez”, aseguró.