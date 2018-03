Así luce Eva Longoria en su último trimestre de embarazo

Una vez más, la actriz Eva Longoria salió a lucir su baby bump por las calles de Miami. La intérprete de la famosa serie de televisión Desperate Housewives fue vista este domingo en compañía de una amiga, luciendo un atuendo deportivo color negro, gafas de sol, gorra y un bolso cruzado.

Alejada de varios compromisos sociales, la actriz goza de su embarazo con actividades al aire libre, como la que hizo a finales de enero, cuando publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su agradable paseo. En esta ocasión se le pudo ver lo abultado que está su vientre, ¡ya le falta poco!

La artista espera la llegada de su primer hijo, cuyo padre es el empresario José “Pepe” Bastón, quien ya tiene cuatro retoños de su anterior relación. Al igual que su pareja, la actriz -que cumplirá 43 años el próximo 15 de marzo- se mostró muy feliz cuando se enteró de que sería madre.

Como se recordará, la actriz de origen mexicano -quien se encuentra en el último trimestre de su embarazo- se casó con Bastón el pasado 21 de mayo de 2016 en una romántica ceremonia realizada en Valle Barco, al oeste de Ciudad de México. Y en diciembre de 2017, la también modelo confirmó que estaba en la dulce espera.

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER MÁS FOTOS DE LA BARRIGUITA DE EVA LONGORIA

La semana pasada, la actriz estadounidense reveló a través de Instagram Stories que su barriguita ha crecido tanto que ya no le quedan algunas prendas como suéteres. En el clip se le escucha decir: “Solo quería enseñarles chicos que mis suéteres ya no me quedan. Trato de acomodarlos hacia abajo, pero simplemente se suben”. La estrella de televisión reiteró que en sus últimos meses de embarazo y sus primeros días como madre vestirá leggins por ser una prenda muy cómoda.

