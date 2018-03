¡Tienes que ver los cuadros que esta tierna abuelita hace en Paint!

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, los hobbies de las abuelitas también han cambiado. Al menos así ha sido para Concha García Zaera una mujer de 87 años de edad que no encontró su pasatiempo favorito tejiendo ni viendo televisión. Para ella, la forma de desestresarse está frente a la pantalla de una computadora, específicamente con el programa de diseño, Paint, con el que además de tener horas de calma, ha logrado sacar a la artista que lleva dentro.

Concha, de origen español, ha causado una gran sorpresa con sus cuadros, mismos que hace punto a punto con la ayuda del mouse en una computadora que recibió como regalo de sus hijos. Como todo artista, sus primeros trabajos eran distintos a lo que hace ahora, una condición que ella misma ha revelado en una plática con El País. "Empecé haciendo una casita, luego unas nubes, cosas muy básicas", dijo sobre sus obras.

A la mujer, residente de Valencia, siempre la había atraído la idea de pintar. Desde joven dibujaba aunque no tanto como le habría gustado. Siempre detrás de sus sueños, Concha hizo de su talento una actividad recurrente a los 70 años de edad, cuando empezó a dar clases de diseño y pintura. Esa alegría duró muy poco, pues su esposo enfermó y los cuidados que requería no le dejaban tiempo libre para seguir pintando en óleos, además el olor de los colores no era grato para él. Al ver la situación, sus hijos le obsequiaron una computadora para que se entretuviera de formas distintas, pero en vez de sumergirse en las redes sociales o ver videos, la mujer encontró el programa Paint y ahí descubrió un nuevo mundo de colores y óleos que no molestarían a su esposo.

Para ella, es un trabajo muy sencillo

Sobre su forma de trabajo, contó: "Hay dibujos que tardo dos semanas en hacer y otros que me quitan más de un mes. Intento ir al detalle. Borro, vuelvo a empezar, borro otra vez... Tengo un dibujo atascado que llevo un año con él". La mujer de casi 90 años de edad, que se define a sí misma como una persona a quien le gusta estar con su familia y sus amigas, sólo ha hecho públicas 17 pinturas, aunque tiene una decena más lista para que vean la luz. La inspiración de pintar paisajes y fachadas viene de las postales que su esposo le mandaba cuando estaba de viaje de trabajo, así como los lugares que siempre le han llamado a ella la atención.

Para ella, las obras tan detalladas que realiza son algo bastante fácil de hacer, razón por la que no logra entender por qué llaman la atención de la gente cuando se enteran de que los detalles están creados punto por punto. sus trabajos se hicieron virales hace sólo unos días gracias a una de sus nietas, quien le recomendó publicar sus obras en una cuenta de Instagram. Con cierta ironía, Concha explicó: "Ya estaba en Facebook, pero, como dice mi nieta, ahí solo hay gente mayor".