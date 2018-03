La peculiar respuesta de Colin Firth al supuesto acosador de su esposa

El embrollo amoroso protagonizado por Colin Firth, su esposa, Livia Giuggioli y el periodista italiano Marco Brancaccia ha vivido un nuevo capítulo. La semana pasada, se informó que la pareja había levantado una denuncia en contra de Brancaccia por el acoso que la mujer del ganador del Oscar había sufrido por parte del periodista desde hace meses.

VER GALERÍA

La acusación fue negada de forma rotunda por Brancaccia, quien aseguró que había mantenido una relación amorosa con Giuggioli entre 2015 y 2016, cuando se encontraba separada del actor: “Ella planeaba dejar a Colin por mí”, aseguró el periodista al diario The Times: “Mi supuesto 'acoso' consistió en dos mensajes de WhatsApp y un correo electrónico que le envié después de que ella terminó nuestra relación en junio de 2016”.

De forma inesperada, las declaraciones de Marco provocaron que el matrimonio reconociera el amorío que existió entre el periodista y la productora de cine: “Hace unos años, Colin y Livia tomaron la decisión de separarse de forma privada. Durante ese tiempo, Livia se relacionó brevemente con el señor Brancaccia. Los Firth están unidos desde entonces”, explicó la pareja en un comunicado emitido a The Times.

VER GALERÍA

“Posteriormente, el señor Brancaccia llevó a cabo una aterradora campaña de acoso durante varios meses, de la que gran parte está documentada. Por razones obvias, los Firth nunca han tenido el deseo de hacer público este asunto. Se entiende que las informaciones publicadas en los últimos días son resultado de un documento de la corte que ha sido filtrado. Es algo lamentable”, concluye el escrito.

De acuerdo con el diario The Sun, el protagonista de The King Speech se habría puesto en contacto con el periodista italiano tras recibir uno de sus correos electrónicos: “Me has hecho sufrir, pero sé que tú también estás sufriendo”, contestó con elegancia el actor luego de ver una de las fotografías que Brancaccia adjuntó en el mensaje donde aparece junto a Livia.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Renée Zellweger está de vuelta con Bridget Jones Baby

Renné Zellweger y Colin Firth, fascinados por volver con Bridget Jones

Arrepentido por involucrar al actor:

De acuerdo con el periodista italiano, el principal motivo detrás de la denuncia de la productora fue su temor de que el amorío que sostuvo con Brancaccia durante 11 meses saliera a la luz. Fue por esa razón que el reportero decidió contarle al actor su versión de la historia, algo de lo que se arrepintió meses más tarde.

VER GALERÍA

“Escribí un correo electrónico a Colin para contarle sobre mi relación con Livia. Ahora desearía no haberlo enviado. Ella presentó una queja en mi contra por temor a que pudiera hacer público lo que me había revelado sobre su matrimonio y su trabajo. En un año, ella me envió cientos de mensajes de amor, fotos y videos”, explicó Brancaccia asegurando que el actor se había mostrado bastante 'comprensivo' ante la situación.