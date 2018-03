La relación de Justin Bieber y Selena Gomez no pasa por su mejor momento. La pareja se estaría tomando un respiro tras volver de manera no oficial en noviembre del año pasado. "No parece grave y probablemente pronto estarán bien otra vez", aseguró a la revista People una fuente cercana al cantante. Justin y Selena retomaron su historia de amor meses después del transplante de riñón de la joven, de 25 años. Desde entonces les hemos visto de lo más enamorados. ¿La última vez? Durante su escapada a Jamaica, donde protagonizaron unas imágenes que hablaban por sí solas. Sin embargo, la negativa de la familia de Selena a su relación con Justin habría hecho tambalear los cimientos de su relación.

Una fuente cercana a la familia de Selena declaró a Us Weekly: "Selena y Justin decidieron tomarse un descanso principalmente por la desaprobación de la madre de Selana a Justin". "La familia de Justin ama a Selena, pero la familia de Selena todavía no confía en Justin. Selena ha tratado de convencer a su familia de que Justin ha cambiado, pero ellos siguen pensando que no", añadió.

Selena está muy unida a su madre, Mandy Teefey, quien ha estado a su lado día y noche durante su reciente enfermedad. Al parecer, Mady teme que el cantante de Sorry lastime de nuevo a su hija, aunque reconoce que la cantante ya es lo suficientemente madura como para tomar sus propias decisiones.

La pareja comenzó a salir en 2009 y tras una relación repleta de idas y venidas se separaron definitivamente en 2014. Hace unos meses se dieron una segunda oportunidad tras la ruptura de Selena con The Weeknd. Así hasta la foto de felicitación de cumpleaños de la cantante a Justin. “El 1 de marzo de 1994 nació alguien que conozco y que resulta ser súper guay. Boom”, escribía, un detalle que se interpretó como el anuncio 'oficial' de su relación en redes sociales.