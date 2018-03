Cameron Diaz se retira del cine... ¿por este motivo?

A sus 45 años, Cameron Diaz ha decidido poner punto y final a su carrera como actriz. Al menos así lo ha confesado su amiga, la también actriz Selma Blair, quien asegura que la protagonista de Algo pasa con Mary no tiene intención de hacer más películas. "Fui a comer con ella el otro día. Estuvimos recordando la película (La cosa más dulce, que rodaron juntas) y a mí me hubiera gustado hacer una segunda parte, pero Cameron se ha retirado del cine. Es como: 'He terminado'", reconoció hace unos días en una de las fiestas previas a la gala de los Oscar, tal y como recogen varios medios como Daily Mail. "Quiero decir, no necesita hacer más películas. Tiene una vida increíble. No sé qué es lo que decidiera volver a hacer cine", añadió Blair.

Al parecer, la intérprete estadounidense quiere centrarse en su vida personal junto a su marido, el músico Benji Madden. La pareja se dio el 'sí, quiero' en enero de 2015 en una boda sorpresa que celebraron en su casa de Los Ángeles, y desde entonces no hemos tenido noticias de que se hubieran animado a dar el paso de aumentar la familia, aunque esta decisión que ha tomado la actriz podría cobrar sentido si quisieran convertirse en padres muy pronto.

De hecho, en estos últimos meses han surgido muchos rumores acerca de la posibilidad de que Cameron y Benji estuvieran esperando su primer hijo en común. Unas imágenes de la actriz en las que aparecía luciendo un maxi vestido de color blanco hicieron saltar todas las alarmas el pasado mes de febrero, aunque todavía no ha habido confirmación ni desmentido por su parte.

Tal y como publicó en exclusiva el portal Radar Online, la pareja estaría esperando su primer hijo para este año. Sin duda, la mejor de las noticias para este 2018, y es que, al parecer, la actriz lleva mucho tiempo queriendo quedarse embarazada. "Ha pasado por momentos realmente difíciles pensando que la maternidad tal vez no era para ella, pero nunca ha perdido la esperanza de que algún día se convertiría en madre", dijo una fuente cercana a In Touch. "Cameron y Benji querían aumentar la familia prácticamente desde el día que se casaron. Pero quedarse embarazada ha sido un proceso largo y complicado", afirmó, explicando que: "Está entusiasmada y les ha dicho a sus amigos que nunca ha sido más feliz".

Sin embargo, las informaciones que se publicaron fueron dispares y otros medios como Us Weekly aseguraban que, a pesar de que lo están intentando (han recurrido a todo tipo de medios, desde la fecundación in vitro, hasta la acupuntura o suplementos), aún no se encuentra en estado de buena esperanza. "A Cameron le encantaría ser madre más que nada", aseguró una fuente a la revista, añadiendo que su marido está siendo su mayor apoyo: "Están juntos en esto. Él haría cualquier cosa por ella".