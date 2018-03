Sus padres han amasado grandes fortunas y han creado verdaderos reinos, imperios y gigantes informáticos. La mayoría de ellos son hijos de personalidades del mundo de la informática, del deporte o del espectáculo. Para ellos ser millonarios es algo que les ha venido de cuna. Crecerán entre algodones, tendrán la vida solucionada, pero no por ello se conformarán con lo que ya tienen, sino que muchos de ellos perseguirán sus metas y alcanzarán sus sueños. ¿Quiénes son estos pequeños que no han cumplido ni tan siquiera los dos años y a los que la fortuna les sonríe?

Lucy y Nicolás, los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a sus pequeños Nicolás y Lucy el pasado 16 de diciembre. La pareja derrocha de felicidad desde el día que nacieron y quisieron compartir su alegría con el resto del mundo. Los orgullosos papás, que siempre han estado alejados de los focos hasta el punto de que mantuvieron en secreto su embarazo, publicaron las primeras imágenes de sus bebés en las redes sociales con dos instantáneas entrañables de Nicolás y Lucy. Estos preciosos bebés son hijos de uno de los cantantes más aclamados de la industria que amasa una fortuna estimada por Forbes en casi 72 millones de euros, mientras que la de su novia la que fuera una de las tenistas más aclamadas de todos los tiempos se situa en más de 42 millones. A todo se suma que son nietos de Julio Iglesias, que es considerado el artista más rico de España, cuyo patrimonio se estima en 850 millones de euros.

Chicago West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y su marido, el rapero Kanye West recurrieron a un vientre de alquiler para convertirse en padres por tercera vez. La socialité, que tuvo problemas de placenta en sus anteriores partos, recurrió a este método para hacer realidad su sueño y dar la bienvenida al mundo a Chicago West el pasado 15 de enero. La tercera hija crecerá entre flashes, en un mundo verdaderemante expuesto a las cámaras, al igual que el resto de sus hermanos, North, de cuatro años, y Saint West, de dos. El reality Keeping Up with the Kardashians ha pasado de ser un show televisivo a convertirse en una marca con beneficios millonarios. Chicago disfrutará de una fortuna de al menos 330 millones de euros que es lo que han obtenido hasta ahora sus célebres papás. Kim ganó en el último año 36,7 millones de euros situándola Forbes en el puesto 22 de la lista de celebridades, mientras que su marido, en el número 11 de las estrellas del hip hop, ingresó alrededor de 18 millones más. Esto arroja una cifra conjunta de casi 55 millones en un solo año.

Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner

Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian, se convertía en madre por primera vez con apenas 20 años. La empresaria y modelo enseñaba al mundo por primera vez a de su hija Stormi Webster, fruto de su relación con el rapero estadounidense Travis Scott. En tan solo 24 horas, la imagen difundida por Kylie consiguió acumular casi 15 millones de 'me gustas' y generar más de 670.000 comentarios. Así, con apenas días de vida y unas cifras nunca vistas, Stormi se ha convertido en el personaje más popular de la red superando con creces a la popularidad de sus primos Chicago, North y Saint West Kardashian. Y es que su madre, Kylie, se convirtió el pasado año en la mujer empresaria con menos de 30 años más rica del mundo y es a su vez la segunda persona con más dinero del clan Kardashian, ya que su firma Kylie Cosmetics reportó la no despreciable cifra de 340 millones de euros en apenas 18 meses.

Alana Martina, Mateo y Eva, los bebés de Cristiano Ronaldo

Llegaron a su vida cuando Cristiano Ronaldo Jr. era el verdadero rey de la casa. Alana Martina nació el pasado 12 de noviembre y nada más nacer se convirtió en estrella. Su imagen se convirtió en viral a raíz de aparecer en la portada de la revista HOLA! por su look de leopardo en su presentación mundial. Al igual que les ocurrio a los mellizos Eva y Mateo, que nacieron unos meses antes, el 8 de junio, su imagen es habitual en las redes sociales del hombre con más seguidores del planeta, porque si de algo es consciente Cristiano Ronaldo es que se debe a sus millones de fans -en Instagram tiene más de 120 millones-. Alana Martina es hija de uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y de la bailarina y modelo Georgina Rodríguez. Juntos en apenas un año y medio han formado una gran familia y son verdaderamente felices. Cristiano Ronaldo tiene una fortuna estimada de 210 millones de euros.

Sir y Rumi Carter, mellizos de Beyoncé y Jay Z

El nacimiento de los mellizos de Beyoncé y Jay-Z estuvo rodeado de mucho secretismo e informaciones dispares. No obstante lo que es cierto es que Sir y Rumi Carter, que cumplirán su primer año de vida en junio, nacieron en una familia sumamente privilegiada. Beyoncé y Jay-z son la pareja más rica y poderosa de la industria de la música. El matrimonio de suma una fortuna de más de mil millones de euros. En concreto, según la lista Forbes del pasado año, se sitúa en 1.041 millones de euros. La pareja de casó en abril de 2008 y se convirtieron en padre de su primera hija Blue Ivy en enero de 2012.

August Zuckerberg, la hija del fundador de Facebook

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg como es lógico anunció a través de su red social uno de los momentos más importantes de su vida, el nacimientos de sus dos hijas. El máximo directivo de la red social escribió una emotiva carta al nacer su primera hija en la que reflejaba que su obligación social era mejorar el mundo para quienes acaban de nacer. Entonces donó el 99% de las acciones de su red social a su fundación benéfica (que valían entonces 36.000 millones de euros). Su segunda hija, la pequeña August, nació en agosto de 2017, apenas dos años después que su hermana Max. Juntas forman parte de una de las famlias más importantes del mundo que revolucionó la manera de comunicarse y cuya fortuna asciende a 71.000 millones. Mark Zuckerberg se situa ya como el quinto hombre más rico del planeta.

Ciro, el tercer hijo de Leo Messi

Antonela Roccuzzo y Leo Messi han recibido con inmensa ilusión el nacimiento de su tercer hijo, al que han llamado Ciro. Su primer hijo nació hace seis años, se llama Thiago, mientras que Mateo cumplió dos años el pasado 11 de septiembre. El bebé ha venido al mundo en el seno de una familia sumamente privilegiada, ya que su padre es uno de los mejores jugadores de fútbol y figura entre los mejor pagados. Su fortuna se sitúa en torno a los 200 millones de euros, pero no será el último hijo del crack del Barça ya que recientemente manifestó que su idea era tener una gran familia: "Iremos en búsqueda de la nena".

Alexander y Ella, los hijos de George Clooney

George Clooney y su mujer, Amal, dieron la bienvenida en junio a sus hijos mellizos Ella y Alexander, que llenaron de felicidad a la pareja más envidiada de Hollywood. A medida que transcurren los meses, los papás de Hollywood han ido desvelando detalles de la personalidad de sus hijos, aunque de momento no han hecho su debut en público. "Nacieron con su propia personalidad. Ella es muy elegante y delicada y tiene unos grandes y bonitos ojos, se parece a Amal… Alexander es bruto, gordito y se ríe más fuerte que nadie en la habitación, es lo más divertido". Es tal la intimidad con la que quieren para sus hijos que se habló de que habían gastado más de dos millones de euros en seguridad en su villa de Berkshire para mantener alejados a paparazzi y asegurarse que los niños crezcan con privacidad. Una pequeña cifra si tenemos en cuenta que la fortuna del actor es de 400 millones de euros, mientras que el patrimonio de su esposa asciende a 8 millones de euros.

Lea de Seine, hija de Irina Shayk y Bradley Cooper

Son guapos, exitosos, y juntos forman una de las parejas más impresionantes del star system. Irina Shayk y Bradley Cooper disfrutan de una de las etapas más felices de su vida tras ser padres de su pequeña Lea de Seine, que el próximo 21 de marzo cumplirá su primer añito que ha nacido de la unión de una de las modelos más espectaculares de Victoria Secret y de iuno de los actores más deseados y cotizados de Hollywood.

Futuro bebé de Eva Longoria y Pepe Bastón

Eva Longoria cumplirá su sueño de ser mamá muy pronto. La actriz está embarazada de su primer hijo, un niño, de su matrimonio con el ejecutivo mexicano Pepe Bastón, y que nacerá en la primavera de 2018. Se trata de un bebé muy deseado por la pareja, que pondrá el broche de oro a su precosa historia de amor. Eva y Pepe se dieron el 'sí, quiero' en una boda soñada que se celebró el 21 de mayo de 2016 en México, y que fue publicada en exclusiva mundial por HOLA! USA. El hijo de Eva Longoria no sólo tendrá la fortuna de nacer en una familia acaudalada, sino también de lcontar con tres hermanos mayores: Natalia, Mariana y Sebastián, nacidos del matrimonio de Bastón, Natalia Esperón, que esperan con mucha ilusión la llegada de su hermanito.

El hijo de Miranda Kerr y Evan Spiegel

La modelo Miranda Kerr está radiante en la etapa final de su embarazo. La que fuera ángel de Victoria Secret y el fundador de Snapchat, Evan Spiegel, esperan su primer hijo en común. Se trata del segundo hijo para Kerr que ya es madre de un niño de seis años, Flynn, fruto de su matrimonio con el actor Orlando Bloom. El futuro bebé de esta pareja tendrá la vida solucionada porque además de que su mamá es una de las modelos más cotizadas del mundo, su padre con apenas 27 años se ha convertido en uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, cuya fortuna supera los 1.700 millones de euros.