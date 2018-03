Ricardo Arjona a su hija Adria: 'Mi niña se me está poniendo grande'

Ver a los hijos crecer no es fácil, pero eso sí, es todo un orgullo ver cómo se van abriendo camino por el mundo. A sus 54 años, Ricardo Arjona puede presumir que su hija Adria, de 25 años, es una joven con un futuro prometedor en el mundo del cine y la televisión. Recientemente, el cantautor subió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que expresa, con un poco de nostalgia lo rápido que pasa el tiempo, pues su hija ya es toda una mujer adulta.

En su cuenta oficial, Arjona publicó una imagen al lado de su hija; ambos utilizan lentes oscuros y su actitud parece de lo más relajada. Junto a la instantánea, la cual tiene más de 126 mil ‘me gusta’, escribió: “Nadie sabe más del amor que la sangre. Mi niña se me está poniendo grande”.

Adria, conmovida por las palabras de su papá subió a sus redes sociales la misma foto y la acompañó con unas palabras, en las que deja ver lo mucho que quiere y admira a su papá. “Sus consejos, sus chistes, pero más que nada sus abrazos”.

¿El rostro de Adria te es familiar? La joven artista poco a poco se ha hecho de un nombre en Hollywood y ha participado en series como True Detective (HBO), Person of Interest (CBS) y Emerald City(NBC). En cuanto a su trabajo en cine, en unas semanas se estrenará Pacific Rim: Uprising, en donde comparte créditos con John Boyega, Rinko Kikuchi y Charlie Day, bajo la dirección de Steven S. DeKnight. Dentro de dos meses, Adria se anotará otro proyecto a su lista de logros, pues llegará a las salas de cine la película Life of the Party, donde trabajó con la famosa comediante Melissa McCarthy.

A pesar de que Ricardo Arjona y Leslie Torres, madre de Adria y de su otro hijo Ricardo Jr., se separaron cuando los chicos eran tan solo unos niños, el cantante tiene una excelente relación con sus hijos mayores, y ellos a su vez, se llevan muy bien con su hermanito menor, Nicolás, de siete años de edad, a quien el cantante procreó con su actual pareja, Daisy Aravelo.

Los hijos mayores del cantante, al parecer, no seguirán sus pasos en la música, pero el que sí está interesado es Nicolás. Hace uno meses, Ricardo Arjona subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece con su hijo tocando la guitarra y aprendiendo las notas musicales.

A post shared by Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona) on Aug 16, 2017 at 5:45pm PDT

Luego de una breve lección, Nicolás tomó el teléfono celular y comenzó a grabar a su papá, mientras este toca el instrumento de cuerdas y al mismo tiempo interpreta el tema Nada es Como Tú. Al fondo, se escucha decir al pequeño travieso: “Presentando a Ricardo Arjona, Toma número uno”.