Alex Rodriguez le presume sus mejores pasos de baile a Jennifer Lopez

El ritmo latino es bastante contagioso y logra hacer que hasta el más tímido mueva los pies. Alex Rodriguez es el ejemplo perfecto, y es que con una maestra de baile como Jennifer Lopez, era cuestión de tiempo para que el ex beisbolista de los Yankees de Nueva York sacara a relucir sus mejores pasos y algunos movimientos de cadera al ritmo de salsa.

En casa, Alex se puso de pie para bailar de lo más cómodo. El ritmo del ex deportista parece no tener límite cuando ciertas canciones empiezan a sonar, incluso en su teléfono celular que lleva en una mano para no alejarse del sonido y poder marcar los pasos. Alex, vestido con una playera blanca de algodón, jeans oscuros y zapatos casuales de piso, da un par de vueltas mientras su novia, JLo, lo graba para inmortalizar el momento. "Vamos, papi" se escucha decir a la cantante, quien lo anima a seguirse moviendo.

Como bien dicen, aquel que baila es porque está contento, y Alex no paraba de sonreír cuando se dejaba llevar por la música. Y aunque aún le hacen falta un par de clases más para perfeccionar su baile, el ánimo y la actitud son igual de contagiosos que el ritmo con el que se deja ver en el videoclip que publicó muy orgulloso en sus redes sociales.

El gusto por el baile no es lo único de lo que JLo ha contagiado a su pareja, también de un estilo de vida más cercano a las celebridades de Hollywood. El fin de semana pasado, el ex beisbolista se reunió con las chicas Kardashian para una ronda de bateo. ARod posó junto a Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kris Jenner. "Un día muy divertido dándole clases de bateo a la familia Kardashian", escribió junto a una foto en el campo de bateo en donde se reunió con las chicas.

Rodeado de bailarinas y con el ritmo en las venas

El ritmo parece venir en los genes de Alex Rodriguez, aunque él se haya enfocado más en las actividades deportivas. De ascendencia dominicana, el hoy empresario está acostumbrado a escuchar ritmos latinos desde sus primeros años de vida. Quizá por ello no le resulta tan difícil coordinar los pies con la cadera y el movimiento de los brazos. Tal como él, su hija menor, Ella, se deja llevar al compás de la música, un talento que hasta hace unas semanas Alex mantenía sólo para la familia.

En un video capturado por el mismo ARod, la niña de 9 años baila con mucha soltura mientras suena Bodak Yellow de Cardi B. Los skinny jeans que llevaba en el momento, y el top blanco de manga larga, le permitían moverse sin limitaciones en los pasos que tanto ha practicado. Alex no podía creer lo coordinada que está su hija con la música a la hora de bailar y quedó impresionado con su estilo libre. "Qué locos movimientos de baile" y "No lo sacó de mí" fueron los únicos comentarios que el orgulloso padre hizo de Ella, quien podría tener un brillante futuro como bailarina si es que así lo desea.

