Francisca Lachapel revela los primeros detalles de su misterioso novio

Francisca Lachapel finalmente ha revelado algunos detalles de su misterioso novio. Aunque la conductora ha preferido mantener la identidad del galán en el anonimato, aseguró que cumple con todas las características que siempre imaginó debía tener el hombre de sus sueños.

VER GALERÍA

Durante una reciente entrevista con Mamás Latinas, la presentadora de 28 años explicó la razón por la que decidió mantener su relación de forma privada por el momento, aunque no descartó la posibilidad de presentarlo con todos sus seguidores en el futuro: “Creo que hay que dejar que las cosas vayan tomando más fuerza, aunque todo va muy bien”, comentó.

“Yo puedo manejar la exposición pública, pero él es una persona totalmente privada. No es alguien que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Pero es algo que hago para respetarlo, me imagino que va a pasar naturalmente”, expresó.

VER GALERÍA

Sobre la personalidad de su nuevo novio, Francisca detalló: “Es justo como lo pedí y un poquito más. Es que, de verdad, cuando uno le pide a Dios con el corazón él te escucha. Así que empiecen desde ahora a pedirle y poner cualidades específicas de todo, hasta las uñas. Todo pídanlo exactamente como lo quieren y se pueden llevar una gran sorpresa”.

“Cuando me preguntaban yo decía que quería un hombre que amara a su madre, a Dios y que fuera alguien muy trabajador, emprendedor. Bueno, me dieron esas cualidades y muchas más. Él sabe que quiero tres niñas y precisamente, proviene de una familia grande. Así que no le molesta”, comentó visiblemente emocionada al portal.

VER GALERÍA

Para la conductora, compartir este momento con sus amigos y seguidores era algo sumamente importante: “En su momento les voy a decir todo. No es algo que guarde porque no quiera compartirlo, sino que hay que darle chance, que las cosas se pongan intensas. Yo les voy a contar, pero quería que vivieran conmigo esta felicidad. Estoy contenta, creo que Dios también me dio su bendición por ese lado. Vamos a cruzar los dedos para que todo siga tan bien como va”, expresó.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Jomari Goyso revela por qué Francisca Lachapel aún no ha presentado a su novio

¡Cupido ganó! Francisca Lachapel confirma que está enamorada

Un propósito que se cumplió:

A principios de año, Francisca aseguró que uno de sus grandes propósitos para el 2018 era encontrar el amor, algo que afortunadamente logró cumplir en muy poco tiempo. En ese entonces, la conductora de Univisión explicó con humor que no tenía ningún pretendiente en puerta, contrario a lo que muchas personas podían imaginar.

VER GALERÍA

“Para este año yo dije que todo lo quería más personal. Yo he hecho todo lo necesario para atraer el amor y la pasión a mi vida. Todos mis pensamientos e ilusiones están alineados en eso. Siempre se piensa que cuando uno trabaja en televisión existe una gran lista de galanes maravillosos. Claro que no señores, hasta el momento yo no he visto ninguno”, explicó a Mamás Latinas entre risas.