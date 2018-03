La madre de Gabriel Cruz siempre sospechó de Ana Julia

Para la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, no fue una sorpresa que la pareja de su ex marido, Ana Julia Quezada, fuera la responsable de la desaparición de su hijo. "Yo tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias", dijo Ramírez en declaraciones para Herrera en COPE.

"Yo temía que fuera así. No se podía decir nada ni hacer nada, porque era parte de la investigación y podría perjudicar al chiquillo". La madre de Gabriel también recalcó que siempre confió en su ex marido: "Él es una persona maravillosa, que nadie dude de él. Yo voy a estar a su lado porque tenemos que superar esto los dos juntos. Está destrozado, pero es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que quieres".

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez

Este domingo 11 de marzo, la Guardia Civil española realizó el arresto de la dominicana luego de que el cuerpo sin vida del chico español de 8 años de edad fuera hallado en el maletero de su vehículo. Gabriel Cruz desapareció el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas (Almería, España) y desde entonces tanto las autoridades como la sociedad civil realizaba una búsqueda exhaustiva del niño.

A menos de 24 horas del arresto, Patricia Ramírez reunió las fuerzas necesarias para declarar sobre el caso. Indicó que el suceso les ha sacudido y "no acabe en rabia", pero también desea que no se hable de la detenida porque "no se merece que se le dé cobertura".

"En honor al 'Pescaíto' [el sobrenombre cariñoso con el que la familia llamaba al niño], que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", dijo la madre afectada en declaraciones para Onda Cero. Aquí puedes escuchar sus palabras:

En este sentido, solicitó que no se difunda ninguna foto con su nombre porque "ni se lo merece mi hijo ni me lo merezco yo ni se lo merece su padre, que está destrozado. Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado", enfatizó.

De igual forma agradeció a todas las personas que brindaron su ayuda para buscar a su hijo. "Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo Gabriel y a los pescaítos. Me gustaría que continuara. Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o maldad".

"Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro. Por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa. En mandar un pescaíto al mundo. Él se merece ir nadando al cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado pero que lo usen para pedir bondad en el mundo. Ella va a pagar, por supuesto que va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo".

Los padres de Gabriel, en su última comparecencia pública

También le pidió a aquellas personas que están suplantando su identidad en otras redes sociales difundiendo en su nombre imágenes de duelo que dejen de hacerlo. "A aquellas personas que han estado utilizando mi foto por el bien de Gabriel y han hecho montajes bonitos se lo agradezco de corazón, pero en este momento hay personas en Facebook e Instagram que están hablando en mi nombre y poniendo fotos para que todo el mundo comparta. Les rogaría que miren dentro de su corazón y que por favor, no hagan esto porque no soy yo y no deben hacer esto, que me están causando dolor, porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y desde luego, no quiero que hablen por mi".

"Todas esas personas que están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan, que miren en su corazón, reflexionen y borren esas cuentas porque ni se lo merece mi hijo ni me lo merezco yo ni se lo merece su padre, que está destrozado", finalizó.