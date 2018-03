Las Kardashian, uno de los clanes más famosos de la televisión, lo hacen todo a lo grande y la fiesta baby shower de Kholé no iba a ser menos. Cuando quedan pocas semanas para que su hija venga al mundo, la futura mamá ha organizado una fiesta que es “100% estilo Kardashian”. Cientos de globos, miles de flores, tartas, figuras de elefantes y jirafas forradas de césped, neones y, sobre todo, rosa, mucho rosa, fueron los puntos fuertes de una fiesta en la que la decoración fue uno de los puntos fuertes. Como una de las reinas de Instagram que es, Kholé eligió esta red social para hacernos partícipes de un evento que nos ha dejado con la boca abierta.

VER GALERÍA

La tercera hija de Kris Jenner acudió a la baby shower de lo más favorecida, con un abrigo en rosa pastel y un minivestido ajustado con apliques dorados que mostraba su barriguita del tercer trimestre de gestación en todo su esplendor. El pelo lo llevó suelto con ligeras ondas y posó, en un photocall de rosas con su hermana mayor, Kourtney, que vistió solo una sugerente americana en rosa chicle. “Hemos tenido la fiesta baby shower más increíble ¡Sentimos tanto amor!”, escribía la socialité junto a la imagen en la que aparece junto a su hermana. Para poder hacer posible esta velada inolvidable ha contado con la ayuda del gigante de comercio electrónico Amazon que la facilitó parte de los adornos. Los objetos que más impactaron a los invitados fueron las esculturas de animales hechas con plantas -obra de Jeff Haynes- Leatham, director artístico de los hoteles Four Seasons- que convirtieron la celebración en un auténtico zoo. Los elefantes realizados con vegetales fue lo que más gustó a Kris Jenner, la matriarca de la saga que calificó la habitación como “el cielo”.

Todas las Kardashians están emocionadas con la llegada de la nueva baby girl, que se unirá a esta particular familia. Mucho se ha especulado con el sexo del bebé que espera Khloé y su pareja, el jugador de la NBA Tristan Thompson. Aunque algunos medios especularon con que era un varón, finalmente ella misma confirmó en el último capitulo de su reality, Keeping up with the Kardashians, que el hijo que esperan es una niña. La pequeña tendrá una estupenda pandilla de primas de su misma edad, ya que las famosísimas hermanas están viviendo un auténtico baby boom. Hace mes y medio, el 1 de febrero, nació Stormi, fruto de la relación de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott y, un mes antes, llegó Chicago, nacida por gestación subrogada a través de un vientre de alquiler para llenar de felicidad a Kim Kardashian y Kanye West.

Aunque en un principio ella se había hecho la idea de que iba a tener un niño y descubrir que finalmente lo que yaserá una niña le causó un shock, con el tiempo se ha mostrado encantada. “Estoy tan emocionada de que mi hija va a tener siempre como mejores amigas a Chicago y Stormi. ¡Dios es grande! Gracias Señor por nuestra princesa", escribió emocionada en su cuenta de Twitter. Kholé y Tristan están emocionados con la idea de convertirse en padres. Su relación comenzó en septiembre de 2016 y aumentar la familia era un deseo que tenían desde hacía tiempo.

VER GALERÍA