Horas después de que el pequeño Ciro llegara al mundo en el Hospital USP Dexeus de Barcelona, todo es amor y felicidad en la familia Messi Roccuzzo. Si Leo Messi era el encargado este sábado de confirmar el nacimiento del bebé a través de una tierna instantánea en la que aparecía la manita del recién nacido agarrando el dedo de su orgulloso papá ("Bienvenido Ciro!! Gracias a Dios salió todo perfecto. La mamá y él están muy bien. Estamos súper felices!!!"), horas después era la propia Antonela Roccuzzo la que mostraba una preciosa fotografía en blanco y negro de la familia numerosa que acababa de formar junto al delantero del Fútbol Club Barcelona.

¡Ya son familia numerosa! Leo Messi y Antonela Roccuzzo, padres por tercera vez

"No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo. Bienvenido Ciro", escribía la esposa del jugador junto a la imagen de los orgullosos papás y sus tres hijos. En ella, Roccuzzo sostiene en brazos a Ciro junto a los pequeños Thiago y Mateo, que aparecen echados sobre la cama y mirando sonrientes a su nuevo hermano y al propio Leo, que les devuelve la sonrisa. La fotografía, que desprende felicidad por los cuatro costados, ha acumulado en pocas horas más de 1.300.000 'me gusta' y cerca de 20.000 comentarios de sus seguidores.

El nacimiento de Ciro, que se producía este sábado, impedía a Leo Messi cumplir con sus compromisos profesionales y disputar el partido de fútbol contra el Málaga. Así lo anunció el club a primera hora de la mañana. "ÚLTIMA HORA: Cambio en la convocatoria. Messi es baja por motivos personales y entra en su lugar Yerry Mina", fue el mensaje del Fútbol Club Barcelona, que hizo saltar todas las alarmas. El deportista, pese a no poder jugar con su equipo en La Rosaleda, no quiso perderse el encuentro y, tal y como mostró en sus redes sociales, disfrutó del mismo con su hijo mayor, Thiago. Eso sí, lo hizo a través del televisor desde la clínica en la que horas antes su mujer había dado a luz. "¡Listos!", escribió el delantero junto a una instantánea en la que aparecen ambos junto a la pequeña pantalla.

Listos !!! Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el Mar 10, 2018 at 11:48 PST

Con la llegada al mundo de Ciro, la familia de Leo Messi se convierte en numerosa. Y, aunque todavía confían en tener una niña en su hogar, lo cierto es que este nacimiento ha colmado de felicidad a todos sus miembros. Thiago, de cinco años, y Mateo, de dos, ya tienen un nuevo compañero de juegos que hará las delicias de los dos cuando sea un poquito más mayor. Por el momento, la mamá y el hijo se encuentran estupendamente, tal y como informó Messi tras el parto. El jugador ha escogido la misma vía para anunciar el nacimiento que la que utilizó Antonela para dar a conocer su embarazo, el pasado mes de octubre. "Familia de 5", escribió entonces junto a una fotografía en la que aparecía el matrimonio con sus dos hijos mientras acariciaban la incipiente barriguita de la argentina.

Meses después, la pareja volvió a recurrir a Instagram para compartir con sus millones de seguidores el sexo del bebé que esperaban, así como el nombre que habían escogido para él. Lo hicieron de una original forma, a través de un vídeo de lo más emotivo en el que se podía ver al niño dando pataditas a través de la barriguita de su mamá.

