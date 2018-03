¿Te gustaría ver la nueva serie de Netflix producida por Barack y Michelle Obama? Esta idea, que podría parecer remota, está cada vez más cerca de convertirse en realidad de cerrarse el acuerdo que en estos momentos tienen entre manos el expresidente estadounidense y los directivos de la plataforma de VOD (video on demand o, en otras palabras, televisión a la carta). Tal y como ha revelado The New York Times, las negociaciones se encuentran ya en una fase muy avanzada y es más que probable que dentro de poco los suscriptores de Netflix puedan disfrutar en sus casas de contenido exclusivo producido por el matrimonio Obama.

Aunque todavía no se ha desvelado el número de episodios ni el formato de los mismos, Michelle Obama y su marido tienen claro que lo que quieren producir son programas, documentales, películas o series que cuenten "historias inspiradoras". "El presidente y la señora Obama siempre han creído en el poder de la narración para inspirar", ha revelado en este sentido Eric Schultz, asesor del expresidente. "A lo largo de sus vidas, han enarbolado historias de personas cuyos esfuerzos por hacer algo diferente están cambiando silenciosamente el mundo y mejorándolo. A la hora de plantearse futuros proyectos personales, tienen claro que van a continuar explorando nuevas formas de ayudar a otros a contar y compartir sus historias", recoge el comunicado que el asesor ha hecho llegar a Associated Press.

De ahí que entre sus intereses se encuentre un amplio abanico de temas sobre los cuales podría versar el proyecto sobre el que están negociando en estos momentos. "La sanidad, el derecho al voto, la inmigración, la política exterior o el cambio climático" son algunas de las cuestiones que han dividido a los ciudadanos del país y que están sobre la mesa, al igual que la nutrición, un asunto en el que la propia Michelle Obama se ha implicado personalmente mientras ejercía como primera dama estadounidense. Con todo, el matrimonio es consciente del poder que tiene la información para formar a la opinión pública. Tanto es así que Barack Obama ha mostrado su interés en los últimos meses sobre la forma en la que la que la manipulación de las noticias amenaza a la democracia estadounidense. "Si ves Fox News, vives en un planeta distinto al de aquel que escucha la emisora NPR", comentó recientemente durante una entrevista concedida al presentador David Letterman.

Netflix no sería la única interesada en que el expresidente estadounidense produzca con ellos. Según desvela The New York Times, Apple y Amazon, empresas que cuentan con su propio servicio de transmisión, también han mostrado su interés en hablar con Obama y ofrecerle sus plataformas para distribuir contenido. Por el momento, ni Netflix ni el resto de compañías ni siquiera el entorno de los Obama se ha pronunciado acerca de este acuerdo, que cuenta con unos curiosos vínculos: el jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, es el marido de Nicole A. Avant, activista que ejerció como embajadora de Obama en las Bahamas. Además, el director ejecutivo de la plataforma, Reed Hastings, colaboró estrechamente con el expresidente durante el tiempo en el que éste estaba en la Casa Blanca.

Desde que dejaron la residencia presidencial, la vida de los Obama dio un giro de 180 grados. Vacaciones paradisíacas en lugares remotos y actividades cotidianas como ir al teatro o hacer deporte se han ido alternando en su día a día. Actualmente siguen volcados en causas sociales y, además, estarían escribiendo su biografía.

