"Llevo mucho tiempo sin hablar con ella". Las palabras que Chelsea Clinton pronunciaba durante su intervención en el programa nocturno de Stephen Colbert, en la CBS, no han dejado indiferente a nadie, teniendo en cuenta que dan muestras de la verdadera situación por la que atraviesa la relación de amistad que hasta hace poco mantenía la hija del expresidente Bill Clinton con Ivanka Trump, la hija mayor del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante años, las dos se han mostrado afines al apoyo de distintas causas. Tanto Chelsea como Ivanka supieron dejar a un lado las cuestiones políticas que las separaban y, sobre todo, el hecho de que sus padres -Donald Trump y Hillary Clinton- fueran rivales en el ascenso a la Casa Blanca. Las dos se unieron entonces para defender lo que ambas creían justo, como el derecho de Malia Obama, la hija del expresidente Barack Obama, a vivir su relación con Rory Farquharson sin que el acoso de la prensa se lo impidiera. O del propio Barron Trump, hermano pequeño de Ivanka, a crecer alejado de las críticas y, en definitiva, del foco mediático.

Sin embargo, las últimas iniciativas llevadas a cabo por la Administración Trump han provocado un distanciamiento claro entre las dos amigas, tal y como la propia Chelsea Clinton se encargaba de desvelar. "Está claro que ha apoyado políticas y ha tomado decisiones con las que no estoy de acuerdo. Creo que he sido muy clara acerca de mi posición en contra del presidente Trump", afirmaba con contundencia. "Cualquier persona que trabaje para el presidente debe entender que se enfrentará al escrutinio de la gente, no sólo por las decisiones que tome, sino también por las que se adopten desde la Casa Blanca".

La hija de Hillary Clinton, que está promocionando su último libro, She persisted around the world: 13 women who changed history, se mostró, además, apenada por la situación política actual. "Estamos en un momento en el que tenemos un presidente que muestra una despreocupación cruel por una política internacional que yo esperaría que estuviese asesorada por expertos y fuese sensata y coherente. Independientemente de dónde nos encontremos en el espectro político, en esto podríamos estar de acuerdo. Pero creo, lamentablemente, que esta administración es la colisión de la crueldad y la incompetencia", reveló durante la entrevista concedida en televisión.