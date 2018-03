Con cierta nostalgia, Diego Boneta se despidió de la producción de la serie biográfica de Luis Miguel. El actor de 27 años dio vida al cantante cuando era más joven y su participación en el proyecto ha llegado a su fin. A través de sus redes sociales, Diego compartió cómo fue su último día personificando a ‘El Sol’.

VER GALERÍA

En Instagram Stories, el también cantante publicó un video y una fotografías, en los cuales se despide de sus colegas. En el video, se escucha decir lo siguiente: “Hoy es nuestro último día aquí. Isa, Tigre… último día. Shanik, último día, besos”. Además de esto, subió una imagen con sus compañeros de trabajo y otra instantánea de su último llamado; esta última la acompañó con un emoji de carita triste.

VER GALERÍA

Para Diego representar a Luis Miguel requirió de un gran esfuerzo a nivel físico y mental. De hecho, el joven artista tuvo que modificar su apariencia para así quedar casi idéntico al cantante en sus años de juventud. “Es sin lugar a dudas el papel que más ha requerido de preparación por mucho, más que cualquier otro que he hecho, me aclararon el pelo para el papel, me hicieron lo del diente, lo tengo permanente durante la filmación”, dijo en noviembre pasado, en entrevista con el periódico El Universal.

VER GALERÍA

Aunque también tiene experiencia en el canto, tuvo que prepararse y tomar lecciones especiales. “Del lado musical me fui a España para entrena un mes con el coach de Javier Bárdem y Penélope Cruz, Juan Carlos Coraza… estoy cantando todas las canciones en el mismo tono que él y que no hacía después de Rock of Ages, so sabía si podía hacerlo, pero todo el crew mexicano está demostrando que está a la altura de cualquier producción”.

VER GALERÍA

El joven, quien ha participado en películas como Summer Camp y Eden, agregó que desde que la serie se planteó como una idea, Luis Miguel estuvo involucrado de principio a fin. Esta oportunidad laboral es también un trampolín para Diego dentro del área de producción, ya que es su primera vez como productor ejecutivo. “Él ha estado metido desde que empezó todo esto, pero algo que es un gran honor para mí es que estoy como productor ejecutivo de la serie, es la primera vez que estoy en un rol así y ver cómo todo esto ha crecido desde los inicios ha sido increíble.

VER GALERÍA

La serie de Netflix, en colaboración con Gato Grande y MGM, se estrenará dentro de pocos meses de manera exclusiva en los países de América Latina que cuentan con Netflix así como en España, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico se podrá disfrutar por la cadena de televisión Telemenundo.

Más notas como esta:

- ¡Fan número uno! Diego Boneta asiste en primera fila a los conciertos de Luis Miguel

- Diego Boneta, el nuevo compañero de fiestas de Luis Miguel

Sofía Castro y Diego Boneta, juntos es concierto de Luis Miguel

Ninguno de los dos ha confirmado que estuvieron juntos en uno de los shows de ‘El Sol’ en la Ciudad de México, pero surgió un video en el cual se dejan ver muy cercanos disfrutando de la música del ídolo. De acuerdo con información del programa de televisión Sale El Sol, Sofía y Diego ocuparon los lugares de la zona preferente. En la emisión también se dijo que estuvieron abrazados y tomados de la mano. “En las primeras filas, que no estaba en esos lugares porque estaba más atrás, era Diego Boneta y estaba buscando un lugar más cerca”, explicó la conductora Ana María Alvarado, quien captó con la cámara de su teléfono celular a los jóvenes.

VER GALERÍA

Tras revelar que el actor se encontraba entre el público, Alvarado mostró imágenes de ese instante. “Trae el cabello muy rubio, ¿ya vieron con quién está? Es Sofía Castro, y de la mano y abrazados y yo creo que traen algo porque se les ve muy contentitos”. En agosto de 2017, ambos se fueron de vacaciones por Grecia, y aunque no subieron fotos juntos, parecía que la estaban pasando muy bien.