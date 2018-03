Los secretos de Khloé Kardashian para lucir delgada en las fotos

Todos buscan la fotografía perfecta para publicar en las redes sociales…. pero solo unos pocos como Khloé Kardashian lo logran y obtienen miles de likes. Para ayudar a sus fieles seguidores a obtener miles de ‘me gusta’ como ella, la socialité de 33 años compartió sus consejos infalibles para lucir una cara y un cuerpo estilizados en las fotos. Con más de 73 millones de followers en Instagram, nadie mejor que Khloé para dar las instrucciones precisas.

En la más reciente publicación de su blog, la hermana de Kim y Kourtney Kardashian reveló sus secretos para lucir más delgada en las fotografías. "Chicas, ya saben que nunca me he encontrado con un filtro que no me gustara y que siempre he reconocido que Photoshop me parece una herramienta perfecta, pero hay varias maneras más prácticas de verse con un cuerpo increíble en las fotos", escribió Khloé. "Mis consejos realmente funcionan, síganlos y prepárense para reventar su Instagram".

Para ocultar un poco la silueta en una foto de grupo, aconsejó situarse estratégicamente entre dos personas, quedando un poco más atrás, así solo se verá la cabeza. Pero en caso de no tener a nadie cerca, la empresaria sugirió poner un bolso o algo así por delante. La futura mamá confesó que de es forma escondió varias su pancita de embarazada.

La segunda recomendación de Khloé consiste en pedir que tomen las fotos desde arriba, un ángulo que según ella es el más favorecedor de todos. El tercer truco tiene que ver con el mentón; al sacarlo un poco hacia afuera, pareciera que los pómulos son más afilados. De esa forma, asegura que se elimina el efecto de “doble papada”.

La pose también es algo súper importante y compartió con sus fans cuál era su preferida, la que nunca falla. “Hay que poner las manos sobre la cintura, echar los hombros hacia atrás y mantenerlos lo más alejados posible de las orejas”. Otro tip sobre las posturas con las que se logran más likes fue hacer la clásica: ponerse de espaldas y girar ligeramente para ver directo a la cámara.

Khloé también aconsejó a sus seguidores sobre el vestuario que está prohibido: llevar prendas con estampado o rayas horizontales, ya que podrían verse ‘rollitos’ que no están ahí.

A unas semanas de dar a luz, Khloé dio a conocer en el reality show Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) que está en la dulce espera de una niña. La empresaria, quien tiene una relación el basquetbolista Tristan Thompson, reveló en el programa la feliz noticia.

Lo mejor de todo es que su hija se llevará solo unos pocos meses de diferencia con sus primas. Chicago, la tercer hija de Kim Kardashian —quien nació a través de un vientre de alquiler —se integró a la familia West-Kardashian en enero pasado, mientras que Stormi, la pequeña de Kylie Jenner y Travis Scott, llegó al mundo el 1º de febrero.