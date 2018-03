J Balvin revela cuál sería el momento de su vida que le gustaría recordar por siempre

Aunque J Balvin atraviesa un increíble momento profesional que lo ha posicionado como uno de los artistas latinos más relevantes a nivel mundial, existen algunos anhelos personales que le gustaría alcanzar en un futuro no muy lejano. Así lo confesó el cantante durante su reciente visita a México, donde realizó una presentación especial en el Fashion Fest de Liverpool.

En entrevista con ¡HOLA! México, el intérprete colombiano reveló que, si tuviera que guardar un momento para siempre en su corazón, probablemente será el día en que forme una familia: “No sé qué es lo que viene, pero el día que tenga a mis hijos o familia, podría ser ese el momento por congelar que no ha llegado todavía”, explico. Sobre un eventual compromiso, el cantante comentó: “No lo sé, pero seguramente no se darán cuenta, me caso y tengo hijos”, comentó con humor.

Al hablar sobre la complicada batalla que tuvo que librar contra la depresión hace un par de años, Balvin aseguró que decidió compartir su experiencia para generar empatía con las personas que han pasado por la misma experiencia: “Lo que quiero compartir con el público es que no se sientan diferentes porque a veces pasan por situaciones difíciles en el mundo. Todos somos seres humanos y tenemos la misma oportunidad”, expresó.

El colombiano también aprovechó para recordar uno de los consejos más relevantes que recibió de su madre cuando comenzaba sus andanzas por la industria musical: “El consejo de mi mamá siempre ha sido muy importante. Me dijo que el día que me crea una estrella dejaré de brillar para ella. Prefiero estar bien con mi mamá a estar bien con el planeta”, aseguró.

Sobre la forma en que logra mantener los pies en el piso a pesar del tremendo éxito que le rodea desde hace algunos años, el cantante explicó que no hay nada más importante que continuar con su crecimiento como ser humano: “Artistas buenos hay muchos, grandes personas no tantas. Eso trato de hacer todos los días, ser una mejor persona”, explicó.

Su batalla contra la depresión:

Durante una reciente entrevista, J Balvin seguró que existe una falsa percepción de las enfermedades mentales, algo que muchas veces impide que las personas puedan recibir una atención adecuada.

“Las depresiones son algo que hay que dejar de ver como si fuera algo de locos. Hay que entender que existen desbalances químicos, yo aún tengo medicamentos psiquiátricos. Hay un tabú frente a los psiquiatras. Yo mismo decía: ‘Eso es para locos’, pero realmente es más loco que yo no quisiera dejarme ayudar”, explicó al programa colombiano Lo Sé Todo.