¿Qué hizo llorar a Zuleyka Rivera durante la emisión de 'Un Nuevo Día'?

Zuleyka Rivera es una mujer muy alegre que siempre muestra su mejor sonrisa cuando tiene una cámara en frente. Por ello resultó extraño verla llorar la mañana de este viernes mientras animaba el programa matutino, Un Nuevo Día. ¿Y qué es lo que la emocionó tanto? La puertorriqueña no pudo contener las lágrimas después de ver una cápsula que mostró la superación personal de una mujer boxeadora que con su historia logró tocar el corazón de Zuleyka.

Patricia Alcivar, una boxeadora de origen colombiano, relató cómo el deporte la ha ayudado a relajarse y a olvidar algunas de las malas experiencias de su vida. Patricia, además de contar cómo es el mundo del boxeo, en el que se siente con mucha confianza a pesar de las heridas físicas que le ha ocasionado, habló sobre su padre, un hombre que abusó de ella cuando era muy pequeña.

La deportista no pudo contener el llanto al cerrar los ojos y revivir los traumas que le ocasionó una de las personas que debía cuidarla. A pesar del dolor que le causa en el alma, Patricia regresa a la realidad actual para sonreír y sentirse orgullosa de los éxitos que ha alcanzado gracias a su esfuerzo. Fue ahí, cuando Zuleyka Rivera se sintió conmovida por su entereza y no contuvo las lágrimas de la emoción.

"Mira, Zuleyka se nos conmovió ahora mismo", expresó Rashel Díaz al regresar a cuadro y con la bailarina recostada en su pecho. Aunque la ex reina de belleza quiso disimular un poco, sus lágrimas eran bastante notorias y le costaba emitir palabra alguna. Su también compañera, Adamari López, se acercó para ofrecerle un pañuelo, regalarle un beso y un abrazo.

Para Zuleyka, la historia es toda una inspiración

“Eres una inspiración para muchas mujeres, esa fuerza que tienes hoy día es por esas experiencias que has pasado en la vida, que quizá no eran necesarias, te hicieron la mujer que eres hoy”, dijo Zuleyka aún tratando de recobrar el aliento por lo emotivo de la historia. "Creo que muchas mujeres e historias como esta es lo que necesitamos ver", agregó Adamari mientras la bailarina secaba sus ojos intentando no quitarse el maquillaje. Al final del segmento, las tres conductoras ofrecieron un aplauso a Patricia Alcivar y a todas las mujeres que han logrado salir adelante a pesar de las situaciones en las que la vida las ha puesto.

La reacción de Zuleyka Rivera fue muy distinta a la que tuvo hace unos días en el mismo programa, cuando al hablar del paso de Eiza González en los Premios de la Academia, salió a la defensa de la mexicana. La ex Miss Universo aseguró que Eiza representaba a las mujeres latinas y que la gente no debería enfocarse en el vestido que llevó. Sus opiniones eran contrarias a las de Ana María Canseco, a quien no dejaba dar su opinión sobre la prenda que tantos comentarios generó para Eiza.