Así fue el increíble debut sobre las pasarelas de Lina, la hija de Lili Estefan

No cabe duda de que uno de los momentos más especiales para un padre es tener la oportunidad de ver a sus hijos cumplir alguno de sus sueños y Lili Estefan lo comprobó este jueves. Con solo 16 años, su hija Lina realizó su debut como modelo al desfilar para la firma italiana Revise Concept como parte de un evento benéfico para apoyar la lucha contra la fibrosis quística.

Con mucha seguridad, la guapa jovencita lució distintos atuendos de forma impecable, mostrando un increíble porte a cada paso que daba por la pasarela. Orgullosa, la conductora de 50 años quiso destacar la participación de su pequeña en el importante evento, donde Lina recibió su primera remuneración económica por su trabajo como modelo.

“Yo estoy especialmente feliz en el día de hoy. Vengo de un show de moda que hizo mi hija para la fundación The 65 Roses, este día ha ganado su primer cheque trabajando como modelo. Lo digo porque creo que esto es muy significativo: el hecho de ganar tu primer pago, sentir que puedes ser independiente y poder ayudar a tu familia en un futuro”, explicó llena de alegría durante un segmento de El Gordo y la Flaca.

De igual forma, la marca juvenil agradeció la presencia de la conductora y su hija menor en el evento: “Dos estrellas están con nosotros esta noche. Lili y Lina nos han acompañado durante la presentación de nuestra colección de primavera 2018”, escribió la firma europea en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada con una fotografía en la que aparecen madre e hija posando sonrientes en la alfombra roja del show, que fue realizado en el hotel Hyatt Regency de Florida.

La logística de la pasarela estuvo a cargo del estilista Godfrey del Río, quien ha trabajado junto a la conductora en distintas ocasiones. El también diseñador es un buen amigo de la familia Estefan y uno de los responsables de promoción de la marca, que se ha convertido en una de las preferidas de la presentadora de Univisión desde hace algunos años.

En busca de cumplir su sueño:

Durante la pasada entrega del Premio Lo Nuestro, la adolescente reveló que no le gustaría seguir los pasos de su madre frente a las cámaras, pues le gustaría que su futuro estuviera sobre una pasarela: “La verdad es que no me gustaría hacer televisión. Pero quiero hacer modelaje”, explicó durante una entrevista.

Centrada en este objetivo, la adolescente asistió junto a su madre a un evento de moda la semana pasada, en el que tuvo la oportunidad de conocer a Lais Ribeiro, Jasmine Tookes y Romee Strijd, tres reconocidas modelos que forman parte de los ángeles de Victoria’s Secret.