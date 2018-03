El protagonista de Jumanji: Welcome to the jungle, Dwayne Johnson, es conocido por su gran simpatía y, algunas veces, da de qué hablar con sus divertidas publicaciones en redes. Esta vez no fue la excepción, aunque ahora nos mostró su lado más paternal cuando dio el ejemplo a su hija Jasmine Lia -de 2 años- enseñándole la importancia de ser fuerte.

El actor compartió un tierno video en Instagram donde se ve a la pequeña con un aspecto muy saludable, a días de haber estado en la sala de urgencias por causas que The Rock no ha especificado. Al respecto únicamente comentó: “Claro, las emergencias suceden. Estuvimos despiertos toda la noche en la sala de urgencias, tuvimos un susto con nuestra pequeña Jasmine – ¡Ella está bien ahora!”.

En su publicación, Johnson le dice a su retoño: “Muy bien, mi princesa, ¿podemos decir girl power?”, a lo que Jasmine respondió mirando directamente a la cámara y repitiendo: “¡Girl power!”. Este gesto conquistó a sus seguidores, especialmente por coincidir con el Día Internacional de la Mujer.

Además, complementó su post con la leyenda: “Girl power. A todas las mujeres alrededor del mundo –todas las edades y razas–. Con mucho orgullo estoy con ustedes para honrarlas, protegerlas y respetarlas. Especialmente a los amores de mi vida en casa. Ahora, si tan solo pudiera lograr que Jazzy diga que soy el hombre más guapo y brillante, entonces todos seríamos lo más cool”. Con esto último bromeó al intentar que su primogénita lo repitiera, pero sin éxito.