El precio de ser bella: Thalía y el duro golpe que se dio en el gimnasio

La figura de Thalía es una de las más envidiadas del medio artístico y no es para menos. Además de una diminuta cintura, sus piernas y brazos están torneados y en cualquier época del año está lista para la playa sin necesidad de la 'operación bikini'. Conseguir un físico así ha sido gracias a una alimentación balanceada y al trabajo continuo en el gimnasio y, aunque es toda una experta en las máquinas que usa para ponerse en forma, los accidentes están a la orden del día, tal como ella misma lo reportó.

Thalía tiene en casa un gimnasio muy bien equipado, incluso cuenta con su propio kit para hacer Pilates. Sus seguidores están acostumbrados a verla ejercitarse en el gran aparato que Thalía hace parecer muy fácil de usar. Además, la esposa de Tommy Mottola practica yoga y no deja atrás los ejercicios de pesas, cardio y resistencia.

Sin especificar con qué máquina se accidentó, la actriz y cantante mostró el gran moretón en el pie que le ocasionó un doloroso golpe que ella misma se hizo. Sobando el área afectada con cremas especiales, Thalía explicó en un Instagram Story lo que le había sucedido. "Estaba en el gimnasio y me di un 'guamazo' con una máquina", dice un poco afligida por haberse lastimado. "¡Miren cómo se me puso! No, no, no. Ahorita me estoy poniendo árnica y una cosa que se llama traumeel para que se drene", continuó sin dejar de enfocar el moretón en su pantorrilla.

Atrapada por la nieve

A pesar del golpe, el ánimo de Thalía no recae. Ni siquiera por no poder salir de su hogar a causa de las bajas temperaturas y nevadas que en los últimos días se han reportado en Nueva York. Creativa, como siempre, se ha puesto a cantar en tonos muy agudos para sus miles de seguidores, contándoles que se siente un poco "loca" por no poder salir de su casa. Siempre al lado de sus hijos, la mexicana también se puso a jugar con los filtros de Instagram con tal de matar los ratos de ocio que el clima le ha obligado a pasar además de cancelar algunos compromisos que tenía en la ciudad. En sus publicaciones, la protagonista de María la del Barrio volvió a mostrar su pelo en tono castaño, muy distinto al tono rosado que había presumido en sus fotografías recientes, un estilo muy similar al que Kim Kardashian lució en su viaje de hermanas a Japón.

Otra de las formas de pasar el rato sin tener que cruzar la puerta ha sido capturando la belleza que el panorama blanco dejó en su propio jardín. Los árboles de la casa Mottola - Sodi están decorados con aguanieve, una bella postal que en los últimos días ha sido recurrente en el perfil de la cantante y de otras celebridades que se encuentran en Nueva York.