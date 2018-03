Paris Jackson estalla en las redes: 'Por favor, no intentéis que mi piel parezca más blanca'

Su último look visto en la fiesta post Oscar de Vanity Fair ha dado mucho de qué hablar. Paris Jackson rendía un emotivo homenaje a su padre a través de su estilismo en verde de Versace, un atrevido vestido que no tardó en ser comparado con el de Campanilla, la simpática hada de Peter Pan. Pero ahora, la joven se ha convertido en noticia por algo muy distinto. Recientemente, hacía un llamamiento a sus fans a través de su cuenta de Twitter para de dejaran de alterar el color de su piel en los trabajos artísticos con los que la suelen obsequiar. Con casi cuatro millones de seguidores totales en sus redes sociales, la hija de Michael Jackson se ha convertido en un personaje muy querido y popular; algo que ella agradece, aunque no se muestre del todo de acuerdo con determinados detalles.

VER GALERÍA

"Aprecio todo lo que hacéis por mí y disfruto cada composición que veo. Pero por favor, dejad de aclararme la piel para que luzca más blanca. Y por favor, dejad de oscurecer mi piel para hacerme parecer más mestiza. Soy lo que soy. Soy consciente de cómo me veo y estoy contenta con eso...". Estas eran las palabras con las que Paris pretendía hacer ver a sus 'followers' que se siente muy orgullosa de su imagen, sin necesidad de retoques.

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it..