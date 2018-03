¡Ya hay resultados! Raúl de Molina ha perdido 12 libras en una semana

Han pasado ocho días desde que Raúl de Molina decidió darle un giro radical a su estilo de vida. Comprometido con su salud, el conductor de 58 años tomó la determinación de internarse en una clínica nutricional con el objetivo de aprender a cuidar sus hábitos alimenticios. De forma sorprendente, solo ha bastado una semana para que el carismático presentador comience a recoger los frutos de su arduo entrenamiento.

Así lo reveló Molina durante uno de los segmentos del popular programa El Gordo y la Flaca: “Yo estoy feliz. Estoy más feliz que nunca”, explicó antes de mostrar una fotografía de su cena del día anterior: “Este es mi plato de comida de anoche. Preferí comer eso, aunque podría haber comido mucho más. Estos son champiñones con un pedacito de pollo”, comentó orgulloso.

“Señores, les diré la razón detrás de mi felicidad. Esto no es un chiste. Hoy, después de una semana en el Pritikin Wellness Center, perdí dos pulgadas y media de cintura. La verdad es que no tengo hambre, yo elegí eso para cenar anoche porque hoy me pesaban y me medían por la mañana. He avanzado bastante, hasta el día de hoy he perdido 12 libras en ocho días”, aseguró.

Con humor, Lili Estefan, su compañera en el show de Univisión, le preguntó si este nuevo estilo de vida le ha causado mal humor, a lo Raúl contestó sonriente: “¡Para nada! ¡Me siento mejor que nunca! Aquí los productores dicen eso para hacerme quedar mal. Están un poco envidiosos porque tengo este cuerpo. Solo me duele un poco la espalda porque ayer hice mucho ejercicio, pero estoy realmente feliz”, explicó con alegría.

La rutina de ejercicios del conductor:

Durante un reportaje presentado en la emisión, Raúl compartió con todos sus seguidores cómo es su día a día dentro del centro nutricional. Como parte del tratamiento, el conductor tuvo que salir de su casa e internarse en el complejo médico durante 30 días. Entre ejercicios cardiovasculares, pesas, natación y otras actividades deportivas, el presentador buscará perder cerca de 40 libras, una meta que se propuso el pasado 31 de diciembre.

“Primero hacemos una hora de cardio. En realidad, son como 45 minutos porque después hacemos estiramientos, cambiamos de maquina todos los días. Después vengo a esta sección y hacemos 45 minutos de pesas. Todos los días se hace cardio, las pesas son cada dos días. De igual forma, cada tercer día hacemos estiramientos con pesas”, relató emocionado.