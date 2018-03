Cynthia Nixon, Miranda en 'Sex and the City', ¿la próxima gobernadora de Nueva York?

La conocemos como uno de los personajes principales de la serie que significó un parte aguas para muchas mujeres. Cynthia Nixon, Miranda en Sex and the City, se prepara para entrar en el mundo de la política y nos da la sorpresa lanzándose como candidata a gobernadora de la Gran Manzana. Desde el principió ha dejado claro que es Demócrata convencida y está especialmente interesada en las campañas que tienen que ver con obtener una mejor educación (como madre de tres hijos que es), según el The New York Times, está considerando competir con el actual gobernador Andrew M. Cuomo durante las elecciones primarias del Partido Demócrata. Esta intención la ha dejado ver en muchas de sus apariciones, tanto en el plano artístico -sus espectáculos en Broadway- como en el ámbito social -eventos donde se lucha por mejorar políticas del gobernador en turno-.

“Hay mucha gente a quien le gustaría que me presentara por muchas razones” compartió en alguna ocasión. Y recientemente apuntó a que "lo está pensando”. Tal vez lo que aprendió de su personaje de mujer luchadora, independiente y abogada exitosa luchando por la igualdad de oportunidades le ayude en este caso para materializar sus aspiraciones políticas. Los analistas no se esperaban esta noticia, ya que el gobernador Cuomo no había tenido otros contendientes en sus dos candidaturas pasadas. Además, se comenta sobre la falta de peso en la política de la actriz, a pesar de su vinculación con la causa educativa –estaría estudiando otros ámbitos en los que el actual gobernador ha sido criticado, como los transportes-. Por otro lado, tiene a su favor el ser una cara conocida en el mundo del espectáculo; ya que puede aumentar el alcance de sus mensajes.

Mientrastanto, Nixon continúa su carrera como actriz. Uno de sus trabajos más recientes tiene que ver precisamente con el tema político: Killing Reagan, una película para televisión en la que interpreta a Nancy Reagan. También participa regularmente en varias obras de Broadway; inlcuso el año pasado ganó un Tony por The Little Foxes. Asimismo, posee dos Emmy: uno por su papel insignia en Sex and the City y otro por Law and Order.

Sex and the City traba sobre la vida de un grupo de cuatro amigas formado por Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), que dejaron huella con su personalidad y tramas amorosas a una generación de fans entera.