Una vez más, la tragedia tocó la puerta de una escuela de Estados Unidos. Este miércoles 7 de marzo se registró un tiroteo en la secundaria Huffman, ubicada en el estado de Alabama y, como resultado, una joven de 17 años perdió la vida y otro resultó herido.

Los funcionarios policiales ya comenzaron a realizar las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias del incidente ocurrido poco antes de las 15:30 horas, informó el diario El Nuevo Herald. Parte del trabajo es la búsqueda de testigos y la revisión de las cámaras de vigilancia de la institución.

El jefe interino de la policía, Orlando Wilson, declaró para la prensa local y aseguró que “en este momento en particular estamos considerando esto como un accidente. Justo ahora tenemos muchas preguntas sin respuesta”. Luego del incidente, la escuela más grande de Alabama fue cerrada y los alumnos fueron enviados a sus hogares.

Cabe resaltar que el cuerpo policial adelantó que los disparos no fueron hechos por “alguien del exterior” que hubiera ingresado al colegio. Sin embargo, Wilson no especificó quién disparó y tampoco informó qué tipo de arma había sido recuperada en el plantel, situado en el noreste de Birmingham. Hasta ahora no se ha realizado ningún arresto y tampoco se dio a conocer los nombres de las víctimas.

“Estamos haciéndole preguntas al personal, a los estudiantes, a cualquiera que estuviera en el área. Esto no debería ocurrir en las escuelas”, afirmó Wilson, quien confirmó que la escuela ya tenía detectores de metales en funcionamiento y que ya han interrogado a varios estudiantes, pero no quiso revelar cuántos.

El alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, también estuvo presente en la conferencia de prensa donde habló sobre la joven fallecida y detalló que la estudiante habría cumplido 18 años en unos 30 días y estaba cursando su último año. “Ella tenía aspiraciones y sueños de ser enfermera. No sólo estamos hablando de una persona, estamos hablando de perder parte de nuestro futuro. Nuestros corazones están tristes”, lamentó Woodfin.

El colegio reabrirá sus puertas este jueves, según afirmó la superintendente de las escuelas de Birmingham, Lisa Herring.