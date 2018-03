El arte corre por las venas de la familia de Gwyneth Paltrow y Chris Martin. La actriz y el cantante estuvieron casados durante 13 años y fueron padres de Apple y Moses, que tienen 13 y 11 años respectivamente. A pesar de que su matrimonio se rompió en 2016- haciendo famoso el término Conscious Uncoupling-, los dos artistas mantienen una muy buena relación. Una de las últimas publicaciones de la protagonista femenina de Iron Man muestra al músico con su hija, tocando algunos acordes de la canción Blackbird de los Beatles. "Guitar time", escribe Gwyneth con un emoji de una manzana.

Chris Martin guía los dedos de su hija sobre los trastes de la guitarra a la vez que ella roza la cuerdas con la otra mano, concentrada en las instrucciones que le canta su padre en forma de acordes. En 2016 ya vimos a Apple cantar durante un concierto de Coldplay en el centro deportivo juvenil Malibu Boys and Girls Club, una velada benéfica en la que sus hijos se subieron con él al escenario. Entonces interpretó la canción Just a Little bit of your heart de Ariana Grande, un tema que descubrió una voz dulce, potente y que nada tenía que envidiar a una gran estrella.

En esta ocasión su demostración de aptitudes fue ante un público más pequeño, solo sus padres presentes, pero su madre se ha encargado de que sus casi 4 millones de seguidores vean el potencial que tiene su hija mayor. Pero Apple no es nueva con la guitarra, puesto que ya en 2015 la vimos junto con más chicas participando en un evento cultural, acompañando con su voz los acordes que ella y sus compañeras hacían sonar.

Poco más tarde Gwyneth aseguraba que, a pesar de que el vínculo padre-hija es muy fuerte, la verdadera inspiración de Apple es realmente Taylor Swift. La cantante de Look what you made me do ha conseguido conquistar a esta preadolescente con sus letras personales y su capacidad de mantenerse en el punto de mira y en las listas de éxitos durante casi 10 años.

La protagonista de Shakespeare in love y el líder de Coldplay forman una "familia moderna" de lo más bien avenida, compartiendo incluso brunches con el nuevo prometido de Gwyneth. En enero la actriz revelaba durante su aparición en el programa de Stephen Colbert que los malos momentos entre ella y su exmarido existieron, pero ya han pasado: "El divorcio es terrible. Fue muy doloroso, realmente difícil. Lo que realmente queríamos es que nuestros hijos sufrieran lo menos posible. Por eso intentamos mantener a la familia, aunque no fuéramos una pareja". Además, aprovechaba además para explicar lo que siente por el cantante. "Él es como mi hermano. Es todo muy familiar. Es agradable, genial", confirmaba.

Actualmente, la intérprete planea su boda con Brad Falchuk, el productor al que conoció en la serie Glee y con el que mantiene una relación desde hace casi tres años. La pareja dio a conocer la buena noticia a principios de año en la revista Goop y a través de un comunicado enviado al programa Good morning America, en el que expresaban su alegría por dar este importante paso.

Por su partte, Chris Martin mantiene una relación con la protagonista de Cincuenta sombras de Grey Dakota Johnson desde octubre, cuando se les vio cenando juntos por primera vez. La pareja ya no se esconde, de hecho se les vio entrar de la mano en la fiesta de cumpleaños de Ellen Degeneres y HOLA.com publicó unas románticas fotografías de la pareja tomadas en una playa de Malibú, lo que confirmaría que lo suyo no es un romance pasajero. Su historia está dando y dará mucho que hablar, pero de momento ellos, fieles a su discreción, guardan silencio y son las imágenes las que hablan por sí solas.