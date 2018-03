Demi Lovato sobre su soltería: 'No sufro por estar sola'

La vida sentimental de Demi Lovato no podría contarse sin incluir a Wilmer Valderrama, quien fuera su novio durante casi seis años. La pareja terminó su relación en junio de 2016 y aunque Demi ha salido con un par de chicos, no ha vuelto a caer ante el flechazo de Cupido. Para la actriz y cantante, ese no es un tema que le quite el sueño. Según contó en su reciente entrevista con InStyle, la intérprete de Échame la Culpa, se siente tranquila con su soltería.

VER GALERÍA

"No sufro por estar sola", expresó muy confiada en su plática. Recordando aquellos momentos en los que tuvo pareja, aseguró: "Pasé muchos años en una relación y no aprendía nada sobre mí. Ahora descubro mucho sobre lo que me gusta, qué es lo que necesito y qué es lo que quiero", agregó sobre su vida como soltera que desde 2016 también le permite enfocarse en sus cuidados personales así como su trabajo como cantante que tanto disfruta.

Notas relacionadas:

- ¿De nuevo juntos? Demi Lovato y Wilmer Valderrama entre rumores de reconciliación

- Dianna de la Garza, mamá de Demi Lovato, revela la terrible situación que vivió junto a su ex esposo

Demi y Wilmer anunciaron su separación por medio de un comunicado en el que se podía leer que después de casi seis "amorosos y maravillosos años", habían decidido terminar la relación. Una decisión sumamente difícil por ambas partes pero a la que llegaron después de darse cuenta de que se llevan mejor como buenos amigos.

VER GALERÍA

En el comunicado, la pareja aseguraba que estarían apoyándose uno al otro a pesar de ya no ser novios, una promesa que parecen mantener aún con el paso de los años, pues hace unas semanas fueron vistos comiendo juntos en un restaurante mexicano en San Francisco Valley, al sur de California, una cita que desató los rumores de una reconciliación.

Demi Lovato, la modelo a seguir

Hasta ahora, ni Demi ni Wilmer han hablado al respecto de una posible reconciliación, lo que le permite a la cantante continuar con el reencuentro personal que ya parece estar dando buenos resultados, mismos que se notan en sus recientes publicaciones. Semanas atrás, la cantante confirmó que decía adiós a las dietas y ya no se avergonzaría de su físico en las fotografías que publica en sus redes sociales. Para ella es un paso bastante grande porque desde su adolescencia ha estado batallando en contra de su peso, un ideal que la llevó a padecer de desórdenes alimenticios que ya no está dispuesta a tolerar.

VER GALERÍA

Demi también se refirió a ese tema en su entrevista, en donde recordó cómo en su infancia los abusos de sustancias y los problemas con la comida parecían de lo más normal. “Crecí en una etapa en la que las celebridades eran muy delgadas y era cool salir de fiesta. Las drogas eran sinónimo de glamour, y cuando tenía 12 o 13 años, nadie hablaba de la salud mental”, contó. Al ver a su hermana menor, Demi cambió ese estilo de vida para darle un ejemplo a seguir. “Asumí ese rol porque sabía que era importante”, agregó.