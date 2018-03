Matías Novoa, el galán de ‘Enemigo Íntimo, se confiesa con HOLA! USA: ‘Mi corazón está bien por ahora, solito’

Matías Novoa se anota otro éxito más a su carrera con la recién estrenada serie Enemigo Íntimo de Telemundo, donde comparte créditos al lado de Fernanda Castillo y Raúl Méndez. En este nuevo desafío actoral, el actor interpreta un intenso personaje: un policía llamado Daniel Laborde que lucha contra los capos más temidos del narcotráfico. Conforme avanza la historia, su papel sufrirá un revés y se verá obligado, por diferentes circunstancias, a hacerse pasar por un prisionero de una de las cárceles más peligrosas de México.

En entrevista con HOLA! USA, el artista chileno-mexicano habló sobre los retos que ha implicado su nuevo trabajo en televisión, así como de su faceta de padre y por supuesto, nos confesó las cualidades que más admira en una mujer. Por fortuna para sus fieles seguidoras, este sensual artista se encuentra soltero, pero eso sí, centrado en su trabajo y claro, en su mejor papel: el de papá.

H: ¿Cómo te preparaste físicamente para tu papel de Daniel Laborde?

MN: Físicamente no tanto, afortunadamente me gusta mucho hacer deporte, eso me ayuda mucho a nivel personal y a desempeñar papeles de este tipo. También ayudó en este caso que venía de hacer un personaje de la policía (en La Teniente) y tenía un entrenamiento previo sobre manejo de armas y desarmes. De igual manera, tuvimos un par de clases con un grupo de stunts que nos ayudaron a montar peleas y recordar algunos desarmes.

H: ¿Cuál es tu rutina diaria para mantenerte en forma?

MN: Siempre trato de mover el cuerpo, me ayuda física y mentalmente. Corro y hago una rutina de ejercicios funcionales.

H: ¿Cómo ha sido trabajar con Fernanda Castillo?

Fernanda es una actriz muy profesional, trabajadora y apasionada. Ha sido un verdadero placer trabajar con ella. Es una actriz muy generosa y eso se agradece como actor; te incita a hacer las cosas en un gran nivel de exigencia.

H: Dos papeles en una misma serie, ¿qué es lo más desafiante de interpretar dos personajes?

Por un lado, esta Daniel Laborde, un teniente con un objetivo claro, sacarle información a Roxana Rodiles (Fernanda Castillo), un hombre profesional, recto y entregado a la academia de policía. Y por otro, interpretar a un reo llamado Eduardo ‘Tilapia’ Tapia, que vive en Ciudad de México, en la zona de La Viga, hijo de un pescador.

Estos dos personajes se encuentran siempre en la discordia de qué camino tomar. Es un desafío actoral, porque hay que cuidar cada detalle, siendo un personaje y siendo otro. Requiere el doble de concentración y es muy enriquecedor.

Matías Novoa, hombre soltero y papá entregado

En 2011, el actor de 37 años se convirtió en padre del pequeño Axel. A pesar de que la relación con la madre de su hijo, la actriz María José Magán, no prosperó, ambos se llevan bien y conviven sanamente por el bienestar de su hijo.

Sobre encontrar un balance entre su profesión y su rol de papá, dijo que no era nada sencillo, pero que hace lo posible para estar ahí para su hijo. “No es fácil, cuando estás en proyecto estas al 100 por ciento concentrado en esto; pero cuando tengo un momento libre, trato de llenarme de la energía de mi hijo y de mi hogar”. Lo que más disfruta hacer con Axel es ir al parque, pintar juntos y sobre todo jugar con sus muñecos, pues de esa forma puede ‘sentir’ su mundo de fantasía y vuelve a ser como un niño más.

Actualmente, Matías no tiene pareja sentimental y así nos lo confesó: “Mi corazón está bien, viviendo. Disfruto de cada momento y por ahora solito, así que tengo tiempo para mi hijo y para mí”. Acerca de las cualidades que busca en una mujer, para Matías es primordial que “tengan las cosas claras en la vida, que sean auténticas y que vean la vida con sensibilidad”.