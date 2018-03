Mel C aclara si las Spice Girls se presentarán en la boda de Harry y Meghan

Desde que se anunció el compromiso entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, mucho se ha especulado sobre los números musicales que se realizarán durante la ceremonia. La semana pasada el rumor sobre una virtual actuación de las Spice Girls tomó fuerza luego de que Mel B, integrante de la banda, sugiriera que esta posibilidad estaba muy cerca de convertirse en realidad. Para mala fortuna de los fans de la agrupación británica, ha sido la misma Mel C, quien aseguró a HELLO! que la banda no tiene planes de realizar presentaciones en un futuro cercano.