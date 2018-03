Jomari Goyso revela por qué Francisca Lachapel aún no ha presentado a su novio

Jomari Goyso se ha convertido en uno de los más grandes amigos de Francisca Lachapel desde que dejó su natal República Dominicana para probar suerte en los Estados Unidos. Gracias a esta gran confianza, el especialista en moda ha sido una de las primeras y únicas personas que han conocido al misterioso novio de la conductora.

Fue este martes cuando la presentadora de Despierta América confirmó que está viviendo un especial romance que la hace muy feliz, luego de enfrentar un complicado proceso de divorcio un par de años atrás. Durante una entrevista en el programa Primer Impacto, Lachapel aceptó que ‘estaba enamorada’ y que inclusive, ese hombre podría convertirse en el futuro padre de sus hijos.

Luego de darse a conocer la inesperada noticia, Jomari compartió algunos detalles del nuevo galán de la presentadora: “Francisca es mi hermana, conozco todo lo que pasa en su vida, pero la pareja de Francisca es completamente anónima. No quiere ser famoso, gracias a Dios. No quiere una foto junto a ella para tener más seguidores. Es un tipo que no tiene nada que ver con el medio y que no quiere ser parte del medio”, explicó el conductor al portal Mamás Latinas.

Además, Goyso aseguró que respeta la decisión de Lachapel de mantener su relación fuera de los reflectores: “Me imagino que ella contará las cosas, pero creo que es súper inteligente en mantenerlo así porque en su primer matrimonio ella lo pasó muy mal y la gente lo comentaba como si estuvieran metidos en su casa”, recordó.

“Creo que ha sido muy inteligente a la hora de escoger a alguien fuera del medio, nadie lo conoce, es un hombre que trabaja, tiene su propio mundo, su vida y la ama incondicionalmente, por eso sus seguidores están muy contentos. Yo no creo que alguien le vaya a exigir el nombre porque ya les ha dicho que está enamorada y creo que la gente está feliz”, comentó al portal.

¿Hay planes de boda?

Aunque en este momento se desconoce la duración del noviazgo de la conductora o si se trata de una relación formal, Jomari aseguró que le ha insistido en distintas ocasiones al misterioso galán que le pida matrimonio a Francisca, quien parece estar más enamorada que nunca.

Sobre la posibilidad de una futura boda, el especialista en moda dijo: “¡Yo espero que sí! Ya le he insistido mucho al novio, hablo mucho con él. Le he dicho: ‘Claro, hay que pedirla en matrimonio’, le doy fechas y todo lo demás. Me tiene que pedir permiso y lo sabe”, explicó con humor.