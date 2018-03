La paternidad no es una tarea fácil y cada quien tiene la libertad de criar a sus hijos como considere que sea mejor y esto también aplica a las celebridades. Tal es el caso de los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes tienen muy claro cómo educar a sus hijos, Wyatt Isabelle, de 3 años de edad, y Dimitri Portwood, de 1.

La pareja reveló recientemente que no desean consentir demasiado a sus pequeños y quieren enseñarles cómo trabajar para ganarse un futuro próspero. Por ello, aseguraron que no les dejarán herencia alguna.

En una entrevista con Dax Shepard en el programa Armchair Expert, el actor señaló que “no vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento, donaremos todo lo que tenemos a causas benéficas. Por supuesto, cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia”, explicó el intérprete de la serie Two and a half man.

“Esperamos que esto les motive a luchar para tener lo que han tenido o, al menos, a conseguir una parte”, dijo el actor de 40 años de edad. En el pasado, ambos le han pedido a los paparazzi que no fotografíen a sus hijos y han reiterado que prefieren mantenerlos alejados de las cámaras. Cabe destacar que ambos artistas provienen de orígenes humildes y conocen a la perfección lo duro que es forjarse su propio futuro, así que su intención es que Wyatt y Dimitri Kutcher hagan lo mismo.

Como se recordará, Kutcher y Kunis, quien actualmente tiene 34 años, se conocieron durante la grabación de la serie That 70’s Show que inició a finales de los años 90, pero no fue hasta el año 2012 cuando comenzaron su romance que terminó en boda tres años más tarde, en 2015. Desde que nació su primer retoño, en 2014, han estado muy comprometidos con su rol de padres. De hecho, en una Navidad le pidieron a los abuelos de sus hijos que no les dieran demasiados regalos para que aprendan a valorar las cosas. “Ya no valoran lo que es tener un detalle. Solo quieren que les des cosas”, dijo la actriz en aquel entonces.

Estos no son los primeros famosos que toman una medida tan extrema como esta para sus hijos, Elton John, Simon Cowell, Jackie Chang y el millonario Warren Buffet también han hecho lo mismo.