La historia de amor del futbolista Davide Astori y Francesa Fioretti, truncada por la tragedia

Toda Italia y el mundo del fútbol están conmocionados. Este domingo, 4 de marzo, Davide Astori, capitán de la Fiorentina, fue encontrado muerto en el hotel de concentración horas antes del partido que su club iba a disputar contra el Udinese. La autopsia ha revelado que la causa del repentino fallecimiento fue un fallo cardíaco debido a causas naturales, según ha informado la prensa italiana. Especialmente difíciles están siendo estos momentos para Francesca Fioretti, su pareja, con la que tenía una hija de dos años y a las que la vida se las ha truncado.

Francesca y Davide estaban atravesando un gran momento personal y han sido protagonistas de una historia de amor como pocas. Ella lo dejó todo por él y conectaron desde el principio. Se conocieron en 2013 en una fiesta organizada por un grupo de amigos que tenían en común. Lejos de ser un encuentro casual, en aquella velada el deportista encontró a su alma gemela. Empezaron a charlar sobre sus viajes y Cupido hico el resto. Juntos se convirtieron en una tándem de trotamundos y recorrieron India, México, Perú, Japón, Nepal… aventuras que compartían con sus seguidores de las redes sociales. Su relación se fue afianzando poco a poco y hace dos años llegaba a su vida Vittoria, su hija, a colmarles de felicidad. Por la pequeña, Francesa -modelo y diseñadora de 33 años- dejó su carrera profesional para dedicarse por completo al cuidado de su familia. Su afán por conocer mundo se lo transmitieron a su niñay con ella descubrieron rincones exóticos y lugares idílicos.

Ante el duro panorama que a Francesca y su hija se les viene, el club italiano ha querido tener un bonito gesto con ellas y ha anunciado que renovará el contrato de manera indefinida del malogrado futbolista en beneficio de su pareja y su hija para que sigan teniendo ingresos económicos. Esta misma semana Astori iba a firmar su renovación con su club, según ha informado el diario Tuttosport. Además de a su familia, la desaparición de Davide ha dejado “huérfanos” a sus compañeros de equipo. Riccardo Saponara, jugador de la Fiorentina se ha despedido de su capitán con una carta de lo más emotiva publicada en su perfil de Instagram. “Oh capitán, mi capitán. ¿Por qué no bajaste a desayunar con nosotros? ¿Por qué no sacaste tus zapatos de la habitación de Marco y bajaste para tomar tu zumo de naranja, como lo hacías siempre? Ahora nos dicen que la vida sigue y que tenemos que seguir adelante, levantándonos cada mañana, pero ¿qué sabor tiene tu ausencia?”, comienza el entrañable mensaje.

También en España el mundo del fútbol ha lamentado la muerte del capitán de la Fiorentina. Los clubes han querido mostrar su apoyo y condolencias a la familia y muchos futbolistas, a título personal, han querido homenajear al astro del balón. Sergio Ramos le dedicaba unas palabras en italiano en su perfil de Twitter, lo mismo hacían Javier Mascherano o Marcos Llorente. Todos ellos, al igual que miles de aficionados y seguidores del italiano, han vivido con estupor la triste noticia. Astori comenzó su carrera deportiva en el Pizzighettone y después jugó en el Cremonese, el Cagliari y la Roma hasta que en 2015 llegó a la Fiorentina.

Conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Davide Astori. Un abrazo a su familia y a toda la @acffiorentina .

Descansa en paz, capitano.

