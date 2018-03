Francisca Lachapel tiene ya poco más de dos años divorciada, y las heridas en su corazón han ido sanando. Por ello, ha decidido darle una nueva oportunidad a Cupido y reveló que está más enamorada que nunca. Ante las cámaras de Primer Impacto (Univision), la dominicana habló sobre su nuevo libro, Una Reina Como Tú, y también confirmó que tiene un romance que la hace muy feliz.

VER GALERÍA

Con una gran sonrisa, Francisca, de 28 años, aceptó que su corazón tiene a alguien muy especial: “Estoy enamorada”. El periodista Jomari Goyso le preguntó si veía a ese hombre como el padre de sus hijos, a lo que ella respondió muy ilusionada que sí. “Si yo no viera eso en él, no estaríamos juntos”. ¿Quién es el hombre que ha logrado conquistar el corazón de Francisca? Es todo un misterio… La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 dijo al reportero que su novio es ajeno al mundo del entretenimiento, así que por el momento, la identidad del galán es todo un misterio.

A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) on Mar 5, 2018 at 9:36am PST

Además de revelar su situación personal, Francisca también habló de los episodios más duros de su vida, los cuales están narrados en su libro. Uno de esos capítulos es su infancia en el municipio de Azua, en República Dominicana. Su niñez estuvo marcada por la pobreza y la violencia doméstica. A los cinco años de edad, quedó huérfana de padre y dos años más tarde su madre se casó con un hombre muy violento.

VER GALERÍA

Cansada de esa situación, Lachapel se enfocó en sus sueños y a los 21 años de edad, abandonó su país y puso rumbo a Estados Unidos. El llamado ‘sueño americano’ no fue nada fácil, ya que los tres primeros años en ese país los vivió como inmigrante en Nueva York. Había cosas que le partían el alma, como tener a su familia tan lejos. Lachapel recordó con Jomari cuando hablaba por teléfono con su mamá, la señora Divina Montero. “Ella (mi mamá) decía: ‘Si me muero, no vengas. Sigue luchando por ti, por tu hermano, por tener una familia’. Yo, en ese momento me quería morir”.

VER GALERÍA

La suerte de Francisca cambió en 2015, cuando hizo una audición para participar en el reality Nuestra Belleza Latina (Univision). Gracias a su belleza y su carisma, quedó entre las finalistas y después de unos meses concursando con otras chicas, ganó la corona.

Más notas como esta:

- Esta es la razón por la cual Francisca Lachapel rompió en llanto en pleno programa

- Francisca Lachapel cumple el sueño de su madre y remodela su casa

Su divorcio, un tema que quedó fuera del libro

Cuando entró a participar a NBL, Francisca estaba casada con el diseñador de interiores Rocky Lachapel. La pareja se conoció en Nueva York, gracias a la madre de él. Ella era una vendedora de ollas en un supermercado de la ciudad y poco a poco se comenzó a hacer amiga de su futura suegra. Un día, su hijo fue de visita a su casa y ahí se encontraba Francisca… Lo demás es historia; se enamoraron y contrajeron matrimonio.

VER GALERÍA

Después de dos años y medio de casados, el amor terminó y tomaron la decisión de divorciarse. Ante las cámaras de programa Sal y Pimienta, la reina de belleza confirmó su separación y aclaró que el hecho de haber ganado NBL y su creciente fama no eran los motivos de su rompimiento. “Las cosas iban a suceder con o sin corona, si yo estuviera todavía en el Bronx, en la (calle) 176 en donde yo vivía, trabajando en el restaurante, hubiera sido lo mismo”.

VER GALERÍA

En el libro Una Reina Como Tú, los seguidores de Francisca no podrán saber más detalles sobre este capítulo de su vida, pues en su separación se estableció una cláusula en la que se estipula que ambos tienen prohibido hablar de lo que sucedió. “Fueron muchas cosas que me hubiera gustado contar pero no se va a poder contar porque el proceso de mi divorcio fue muy difícil”. La presentadora añadió: “Entre tantos ‘dimes y diretes’ hay una condición: yo no puedo hablar nada de él y él no puede hablar de mí”.