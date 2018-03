Adrienne Bailon sobre la influencia de Selena Quintanilla en su vida: 'Es un ícono'

La carrera de Adrienne Bailon toma un giro distinto a partir de este mes, después de unirse a Steve Harvey para conducir la nueva versión de Showtime at the Apollo, un programa que regresa a la pantalla después de una década. La actriz y conductora de 34 años de edad, no dejó atrás sus raíces latinas que lleva marcadas por su ascendencia puertorriqueña y ecuatoriana, de las que toma a una de sus principales inspiraciones del showbiz, Selena Quintanilla, según contó en una entrevista con HOLA! USA.

HOLA! USA: Canalizaste a Selena en honor al aniversario de su último concierto. ¿Qué significa para ti su legado como latina en el entretenimiento?

Adrienne Bailon: "Vaya, definitivamente diría que fue una de las primeras latinas que vi que pudo cruzar y hacer la transición en todos los mercados. Ella es un ícono. Creo que eso demuestra que es posible ser latina y, al mismo tiempo, poner nuestros discos en inglés y poner discos en español y ser amada por todo el mundo. Todos amamos a Selena y creo que eso es muy inspirador.

"Creo que su carisma, su amabilidad, de verdad conozco a su familia y me hace ver sus raíces. De dónde vinieron y lo que ella fue capaz de lograr. De verdad son, en mi opinión, el sueño americano".

H!: ¿Llevas algo de eso contigo mientras inspiras a las jóvenes latinas?

AB: "Me encanta el dicho de que las personas no recordarán sólo lo que hicieron, recordarán cómo les hicieron sentir y creo que ese es el ejemplo perfecto de Selena. Incluso si no puedes citar cada palabra de sus canciones, sabes cómo te hizo sentir, sabes cómo su sonrisa ilumina una habitación y creo que eso es lo más grande.

"No se trata tanto de ser una celebridad o famoso, se trata de cada persona pequeña que encuentro, que los toco de una manera positiva. Espero que algo tan simple como una sonrisa sea un éxito, que cada uno de ellos sepa que tal vez no soy la superestrella más grande del mundo, pero que para cada persona que conozco hago algo positivo con la intensión de cambiar su vida para mejor".

Uno de sus shows favoritos

Adrienne Bailon debutó en Showtime Apollo el 1 de marzo pasado. Para la también actriz, este fue un sueño hecho realidad, según contó en su perfil de Instagram un día antes de la emisión. "Falta sólo un día para la premiere de mi nuevo show. Soy co-conductora con Steve Harvey", expresó junto a una foto en la que posa con el vestido negro con el que dio inicio a esta temporada.

"¡Estoy más que honrada de ser parte de un show icónico! Crecí obsesionada con este programa y no puedo esperar para que todos lo vean", continuó la ex integrante del grupo musical The Cheetah Girls.

