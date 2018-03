Eiza González representó con orgullo a su país en los Premios Oscar 2018. La actriz mexicana fue una de las presentadoras de la 90ª edición de los Premios de la Academia y emocionada, acudió a esta entrega y cumplió uno de sus más grandes sueños. Sin embargo, su look fue el centro de las miradas y en las redes sociales causó todo tipo de reacciones. La controversia fue tal, que la propia Eiza decidió usar su cuenta de Twitter para responder a todos aquellos que en los últimos días han hecho señalamientos sobre su imagen en la red carpet de los Oscar.

Para algunos, el vestido amarillo de Ralph Lauren que Eiza eligió para la gran noche no fue el más acertado y los comentarios negativos no dieron tregua a lo largo de toda la velada, e incluso hubo quienes hicieron montajes de las fotografías de ella sobre la alfombra roja. Sin embargo, Eiza decidió no prestar atención a esas reacciones y disfrutó como nunca de su primera vez en una entrega de Premios Oscar.

Al día siguiente de la ceremonia, la actriz de Baby Driver escribió un mensaje sus redes sociales para responder a sus detractores: “Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes. En fin, orgullosísima de todos los mexicanos ayer”.

Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% Mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicano. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes 👍🏼 en fin orgullosisma de todos los mexicanos ayer 🇲🇽 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 5 de marzo de 2018

Varios de sus fieles seguidores la apoyaron y se solidarizaron con ella. El mensaje de Eiza en Twitter tiene más de 62 mil ‘me gusta’ y ha sido compartido más de 12 mil veces. Además de compartir su sentir, la también cantante subió un boceto del vestido que llevó y aprovechó sus redes sociales para felicitar al actor Gael García Bernal por su interpretación del tema oficial de la película Coco, al lado de Natalia Lafourcade y el compositor angelino Miguel.

Mil y un billón por ciento. Lo hicieron increíble tu Natalia y Miguel 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/HhY4ty18rO — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 5 de marzo de 2018

La artista compartió un tuit de Gael García y le dedicó unas palabras por su colaboración musical sobre el escenario del Dolby Theatre: “Mil y un billón por ciento. Lo hicieron increíble tú, Natalia y Miguel”.

Poco antes de la entrega, la artista mexicana conversó sobre la alfombra roja con las cámaras de ¡HOLA! TV y dijo sentirse más tranquila, pues días previo a la entrega estaba llena de sentimientos encontrados. “Estoy contenta de que estoy menos nerviosa de lo que esperé, es absolutamente increíble esta noche. Me da gusto darme cuenta de que tengo muchos amigos y que me siento segura”.

La actriz compartió que se encontró con una de sus colegas y que le dio los mejores ánimos en su primera vez en los Oscar. “Hablé con Gina Rodriguez y le dije: ‘Estoy muy nerviosa’. Ella me respondió que todo iba a salir espectacular. (Después) Nos abrazamos”.