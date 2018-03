La familia Ochman Derbez está muy contenta con la llegada de la nueva integrante, una hermosa bebita cuyo nombre ha despertado la curiosidad de la audiencia y su madre, Aislinn Derbez, no tardó en explicar por qué decidieron ponerle el nombre Kailani a su tesoro.



La pequeña fue concebida durante un viaje que los actores realizaron hace nueve meses a Hawai. “Este viaje a Hawái hace 9 meses nos cambió la vida y por eso te escogimos un nombre hawaiano. ¡Te amamos!”, escribió la protagonista de A la mala en una historia de Instagram.

El nombre es de origen hawaiano y significa mar y cielo. Aunque es más común en Estados Unidos, muy pocas personas lo conocen en el resto del mundo.



Muchas personas pensaron que la pequeña se llamaría Eugenia, en honor a su abuelo Eugenio. Aunque no tendrá el mismo nombre del abuelo, no se descarta que herede sus genes, pues a juzgar por la apariencia de su tía Aitana, todo parece indicar que estamos en presencia de un gen dominante. Tendremos que esperar a que sus padres decidan revelar el rostro de su nueva princesita para encontrar el parecido con ambos lados de la familia.



Fue el pasado 25 de febrero que Mauricio Ochmann presumió en las redes sociales el nacimiento de su hija Kailani. No cabe duda que está muy emocionado por la llegada de su retoño y así lo dejó saber en Instagram. Por su parte, Aislinn fue quien compartió con sus seguidores la primera foto de la bebé, en donde se puede ver a Mauricio con la pequeña en brazos junto a Aitana, quien aparece vestida de cenicienta, viendo con atención a su sobrina. “Una princesa conociendo a otra princesa. Los amo”, escribió Aislinn junto a la imagen.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscars 2018, efectuados el pasado domingo, Eugenio Derbez describió para las cámaras de ¡HOLA! el encuentro entre su hija Aitana y su nieta: “Apenas la conoció ayer, ¿ayer, no?”, le preguntó el actor a su esposa Alessandra Rosaldo, quien estuvo a su lado durante la entrevista.

“De hecho tenemos una foto de hoy en la mañana de Aitana cómo la mira. La mira como entre curiosidad, amor, un poquito de celos, de todo un poco”, continuó el orgulloso abuelo.



"Así se vive en el cielo”, fue la tierna frase con la que Mauricio Ochmann acompañó la más reciente foto de su hija Kailani en su cuenta de Instagram. Con una imagen en la que aparece la bebé, de nueve días de nacida, recostada en la cama del matrimonio con su manita en la barbilla, posición que imitó Ochmann para conseguir esta linda imagen. Demostrando que a su corta edad su hija ya es toda una celebridad en las redes sociales, la foto de Ochmann ha acumulado más de 856 mil likes en menos de 24 horas de haber sido publicada y los que faltan.